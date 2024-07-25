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Военное обозрение

Власти ФРГ заказали поставку бундесверу 80 самоходных 155-мм гаубиц RCH 155 Boxer

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкие власти разместили заказ на 80 самоходных 155-мм гаубиц RCH 155 Boxer. Эти поставки призваны усилить артиллерию бундесвера и направлены на модернизацию технического оснащения немецкой армии в целом.

Как сообщает издание Army Recognition, заказы на гаубицы RCH 155 помимо Германии разместили еще несколько стран, в том числе Великобритания и Украина, которая благодаря немецким поставкам стала крупным получателем вооружений этого типа.

В конце 2022 года правительство Германии изначально финансировало закупку 18 единиц RCH 155, которые в феврале 2024 года в рамках очередного пакета военной поддержки были переданы украинской армии. Всего Киеву было поставлено 36 единиц RCH 155. Как подтвердили представители компании KNDS, к 2027 году Украине планируется поставить в общей сложности 54 гаубицы RCH 155.

Британская армия выбрала RCH 155 в качестве части своей программы Mobile Fires Platform (MFP), направленной на замену устаревших гусеничных самоходных гаубиц AS90 калибра 155 мм. Британское оборонное ведомство планирует путем ввода в эксплуатацию артиллерийских систем RCH 155 к концу текущего десятилетия повысить возможности своей армии.

Самоходная гаубица RCH 155 на базе бронированной машины Boxer 8Х8 полностью разработана и производится немецко-французской компанией KNDS. RCH 155 оснащена 155-мм пушкой L/52, способной производить до девяти выстрелов в минуту, и обладает дальностью стрельбы до 40 километров при использовании стандартных боеприпасов и до 54 километров с боеприпасами повышенной дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
Boxer GTK
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