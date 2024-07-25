Войти
ЦАМТО

ЦПВС: БПЛА "Форпост-Р" нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе

294
0
0
Форпост-Р
Форпост-Р.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 24 июля. Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщил 23 июля на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

"Боевики радикальных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня", – сообщил он.

"Для пресечения подобных попыток применением ударного разведывательного БЛА "Форпост-Р" российского производства 22 июля в провинции Идлиб нанесено огневое поражение по месту базирования незаконных вооруженных формирований", – цитирует "РИА Новости" О.Игнасюка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
21.02.2008
Алжир меняет формулу отношений с Москвой. Визит президента Бутефлики в Россию омрачен срывом крупных сделок
15.02.2008
Туполев сегодня
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
26.04.2007
"Рособоронэкспорт" представил на форуме "Высокие технологии XXI века" устройство навигации ГЛОНАСС/GPS "Астра-АСН"
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
19.04.2007
Бук-М2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO