ЦПВС: БПЛА "Форпост-Р" нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе

ЦАМТО, 24 июля. Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщил 23 июля на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

"Боевики радикальных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня", – сообщил он.

"Для пресечения подобных попыток применением ударного разведывательного БЛА "Форпост-Р" российского производства 22 июля в провинции Идлиб нанесено огневое поражение по месту базирования незаконных вооруженных формирований", – цитирует "РИА Новости" О.Игнасюка.