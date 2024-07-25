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ЦАМТО

Египту предложены истребители J-10 и J-31 в качестве альтернативы американской технике

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Источник изображения: sina.com.cn

ЦАМТО, 24 июля. Военно-воздушные силы Египта рассматривают возможность приобретения китайских истребителей J-10C (четвертое поколение) и J-31 (пятое поколение).

Как отмечет Armyrecognition.com, J-10C имеет расширенные боевые возможности по более низкой стоимости на рынке, в то время как J-31 способен противостоять израильским F-35.

Египет стремится диверсифицировать источники получения новой современной военной техники. При этом КНР позиционируется как логичный поставщик на фоне сложных отношений с США из-за тесных отношений с Израилем и проблемой закупки вооружений в Российской Федерации из-за западных санкций.

Переговоры между официальными лицами Египта и Китая продолжаются. Согласно последней информации, командующий ВВС Египта генерал-лейтенант Махмуд Фуад Абдель Гавад на днях встретился со своим китайским коллегой генералом Чанг Динцю в Пекине. Повестка дня включала обсуждение потенциальной продажи истребителей J-10C и J-31.

Китайская политика невмешательства и стратегический подход к экспорту вооружений привлекательны для Египта, поскольку Пекин не навязывает политических условий и гарантирует, что соглашения не нарушат региональный военный баланс. Эта политика в сочетании с конкурентоспособными ценами и передовыми технологиями делает Китай привлекательным поставщиком вооружений Египту.

Египет имеет давнюю историю закупок китайской военной техники, в том числе бомбардировщиков Xi’an H-6 и истребителей J-6, а с конца 2022 года проявляет растущий интерес и к современным истребителям.

Ранее Египет разорвал уже реализующийся контракт по Су-35 (готовые самолеты были предложены Ирану). Практически сразу Соединенными Штатами Египту были предложены многофункциональные истребителей F-15 компании Boeing.

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Страны
Египет
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-35
J-10
J-31
Xian H-6
Су-35
Компании
Boeing
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