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РИА Новости

Начался прием заявлений на IT-отсрочку от армии

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Программист во время работы
Программист во время работы.
Источник изображения: © iStock.com / PeopleImages

Начался прием заявлений на IT-отсрочку от армии, он завершится 6 августа

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы, прием заявок завершится 6 августа, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале.

"Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы. IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала госуслуг. Приём заявок завершится 6 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.

Чтобы попасть в списки, необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство, возраст - от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа.

Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза, уточняет Минцифры.

Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

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