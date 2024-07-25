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ТАСС

В Ватикане заявили, что плана Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта

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Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.
Источник изображения: AP Photo/ Antonio Calanni

Государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин отметил, что дипломатические усилия требуют определенного "равновесия", что означает не занимать "радикальных позиций одного против другого"

РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает, что украинский кризис пока далек от урегулирования, а формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, вряд ли будет достаточно.

"Мне кажется, пока мы далеки от решения. Есть мирное предложение президента Зеленского, которое Святой престол с самого начала поддержал, особенно в части гуманитарных вопросов. Это несет попытку поиска мира, даже при пробелах в смысле непривлечения России. Этот план может помочь, но его недостаточно. Надеюсь, можно будет найти другие формулы, которые позволят развитие [переговоров]", - сказал кардинал по завершении своего первого с февраля 2022 года визита на Украину, в ходе которого он провел встречи с представителями руководства страны, включая Зеленского.

Государственный секретарь видит позитивный сигнал в заявлениях украинского лидера о намерении пригласить Москву на следующую мирную конференцию. "Но в целом не знаю, можно ли убедить Москву, опираясь на эту формулу [Зеленского]. Но за переговорным столом Москва должна присутствовать, ее не может не быть", - продолжил иерарх.

По его мнению, до сих пор дипломатия не смогла предложить решения. Кардинал отметил, что дипломатические усилия требуют определенного "равновесия", что означает не занимать "радикальных позиций одного против другого". Его визит был призван "нести отеческую близость" Папы Римского Франциска украинскому народу. В ходе поездки по приглашению епископов латинского обряда Украины он в качестве специального посланника Папы Римского принял участие в заключительных богослужениях паломничества украинских католиков в богородичном святилище в Бердичеве. Паролин также посетил курию архиепископа-митрополита латинского обряда во Львове, а затем совершил поездку в Одессу. В Киеве Паролин посетил грекокатолический кафедральный собор, встретился главой грекокатоликов архиепископом Киевским и Галичским Святославом Шевчуком и другими религиозными лидерами из Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Помимо Зеленского, ватиканский иерарх провел переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Украинская сторона давно приглашает Франциска, однако понтифик сразу заявил, что поездка в Киев должна предполагать посещение Москвы. 

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