Войти
Lenta.ru

В России рассказали об испытаниях «Газыря» за 300 рублей

293
0
+1
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

КБ «Талламхо»: ведутся испытания противодроновой насадки-выстрела «Газырь»

В России ведутся испытания противодроновой насадки-выстрела «Газырь», предназначенной для перехвата FPV-дронов на малых расстояниях. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

В настоящее время разработчики изделия работают над повышением его дальности применения до 50-80 метров. В основе работы устройства — кинетическое поражение воздушной цели. По их словам, стоимость насадки-выстрела составляет около 300 рублей, а противодроновое средство может использоваться каждым бойцом.

В июне в КБ сообщили, что у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) появится полевая сеть для безопасного обмена данными «Связь».

В апреле Талламхо рассказало об акустическом детекторе дронов «Малик», который благодаря новой функции сможет показывать обнаруженные камерой цели на экране смартфона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
14.08.2006
Boeing закупит российский титан
14.08.2006
В России завершены испытания новой модификации Ту-204
11.08.2006
Як-130 имеет хорошие перспективы и высокий экспортный потенциал
11.08.2006
Замминистра МЧС РФ посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO