С авианосца ВМС Бразилии впервые запущен беспилотник ScanEagle

Источник изображения: topwar.ru

Бразильские ВМС впервые в своей истории осуществили запуск беспилотного летательного аппарата ScanEagle. Об этом сообщает издание Defense Advancement. В публикации подчеркивается, что основной функцией БПЛА в ходе первого запуска являлся мониторинг окружающей обстановки и оценка последствий наводнения в Риу-Гранди-ду-Сул.

Многоцелевой авианосец Atlantico (A 140), пришвартованный в порту Рио-Гранде, впервые запустил встроенную дистанционно пилотируемую воздушную систему SARP-E. Операция, которая, как говорят, представляет собой важную веху в технологическом развитии ВМС Бразилии, направлена на выявление ситуации в местах, наиболее пострадавших от наводнения в Риу-Гранди-ду-Сул

– отмечает издание.

При этом подчеркивается, что беспилотник ScanEagle осуществил полет над несколькими пострадавшими от наводнения регионами. Все снимки, сделанные в ходе полета, были переданы в штаб Объединенного командования операцией по ликвидации последствий наводнения.

Впрочем, бразильские военные моряки не меньшее значение придают самому факту запуска беспилотного летательного аппарата ScanEagle, нежели тому обстоятельству, что с его помощью можно будет оперативно помочь пострадавшим.

Это возможность направлять внимание Военно-морских сил ещё и в воздух, чтобы мы могли наблюдать за всем, что необходимо, и продолжать оказывать гуманитарную помощь в регионе

– цитирует Defense Advancement военнослужащих 1-й эскадрильи беспилотной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Военные эксперты отмечают, что ScanEagle способен выполнять задачи по наблюдению, ведению разведки и сбору данных. Максимальная дальность его действия составляет 54 морские мили (примерно 100 км) от базового корабля, работать в автономном режиме он может до 24 часов.

Важным моментом специалисты считают тот факт, что эта технология не считается дорогостоящей. ScanEagle оснащен электрооптической камерой с увеличением до 171 раза. Это означает, что при полете на высоте шестисот метров система способна записывать изображение номерного знака транспортного средства.

Напомним, что изначально Atlantico создавался как вертолётоносец. Затем было принято решение переквалифицировать его в многоцелевой авианосец.