Пентагон создаёт совместные предприятия для поддержания боеспособности армии в удалённых регионах

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Одна из главных проблем, с которой столкнется армия США в случае реального военного конфликта с Китаем, а в его неизбежность свято верят в Вашингтоне, заключается в постоянном поддержании боеспособности своей группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Основные места базирования и центры обслуживания ВМС США, которые должны стать главной силой в пока еще гипотетической войне с КНР, расположены за тысячи километров от будущего театра военных действий.

Пытаясь решить эту проблему, Пентагон уже сейчас создаёт региональные партнерства для поддержания боеспособности своей армии вдали от США. Американское военно-политическое издание Defense News сообщает, что Минобороны США недавно обнародовало региональную систему жизнеобеспечения, которая позволит «удовлетворять спрос ближе к точке необходимости», одновременно расширяя возможности как США, так и региональных партнеров. О новой программе усиления военного регионального присутствия, в первую очередь в странах-партнерах вблизи с КНР, но не только, на брифинге рассказал помощник министра обороны США по вопросам жизнеобеспечения Кристофер Лоуман.

В течение последних двух с половиной лет мы были сосредоточены на реалиях поддержания объединенных сил США на спорном театре военных действий и на том, что потребуется для обеспечения успеха и снижения некоторых рисков, связанных с использованием протяженных наземных линий связи для доставки оборудования обратно в Соединенные Штаты для ремонта и последующего возвращения

— сообщил Лоуман.

Новые планы Пентагона, ориентированные на региональных союзников, являются признанием того, что обеспечение жизнедеятельности армии США может осуществляться с помощью коалиции и сети местных поставщиков, потому что каждый из них обладает потенциалом, промышленными возможностями, возможностями технического обслуживания, ремонта и переоборудования. Главное новшество состоит в том, рассказал Лоуман, что речь идет не о создании новых предприятий, полностью подконтрольных США, а о совместном партнерстве с уже существующими региональными компаниями.

За счет синергетического эффекта снижаются затраты Пентагона и ускоряется процесс создания центров по ремонту военной техники и оборудования армии США непосредственно вблизи с потенциальным театром боевых действий. Кроме того, совместные предприятия экономически выгодны как местным правительствам, так и предпринимателям в странах-союзниках Соединенных Штатов.

Заместитель министра обороны Пентагона по закупкам и обеспечению Билл Лапланте и Лоуман недавно подписали стратегию, в которой излагаются региональные рамки обеспечения армии США для согласования возможностей технического обслуживания и капитального ремонта по всему миру, сообщает Defense News. В задачи совместных предприятий входит и поддержание необходимых запасов боеприпасов и снаряжения для американских военных, что позволит производить их быструю замену в случаях нормального износа или повреждения (расходования) в ходе учений и боевых действий.

Система также предоставит командирам театров боевых действий множество вариантов для перенаправления средств обеспечения и «создаст более высокий уровень неопределенности в циклах планирования противника и тем самым усилит сдерживание», добавил Лоуман. Он сообщил, что не может раскрыть страны, с которыми США работают в Тихоокеанском регионе, поскольку условия соглашений все еще обсуждаются. Однако Министерство обороны США работает с пятью странами Индо-Тихоокеанского региона над созданием соответствующих проектов и определением промышленных партнеров, как из США, так и местных.

Кроме того, Пентагон планирует наладить региональные партнерства в области обеспечения жизнедеятельности армии в Европе и на Ближнем Востоке в 2025 финансовом году, за ними последуют Южная Америка в 2026 финансовом году, а затем и Африканский континент. В Европе, где США считают главным геополитическим врагом Россию, делается ставка на Польшу, правительство которой очень сильно вкладывается в развитие местных предприятий ВПК, в том числе занимающихся обслуживанием и ремонтом техники НАТО. В лице более развитых в этом плане Германии и Франции Вашингтон видит конкурентов.

В дополнение к региональной системе поддержки, Лоуман сказал, что Пентагон также активно продвигает передовые технологии производства непосредственно на театре военных действий, такие как аддитивное (построенное на эффекте взаимодействия с целью получения большего конечного эффекта) или субтрактивное (метод синтеза) производство и 3D-печать для изготовления деталей. Для обслуживания и ремонта кораблей ВМС США, несущих службу, а возможно и получивших повреждения в ходе боев непосредственно в АТР, да и в других регионах, Пентагон планирует вложиться в переоборудование и модернизацию уже существующих верфей стран-партнеров.

Похоже, «военные щупальца» США продолжат расползаться по всему миру до тех пор, пока эта страна в принципе существует и обладает необходимыми для экспансии ресурсами. И не важно, кто будет главным в Белом доме — демократы или республиканца, Байден, Харрис или Трамп. Стремление доминировать и контролировать весь мир в крови у американцев.