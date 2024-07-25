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ЦАМТО

Сроки поставки НАПЛ класса S-80 ВМС Испании вновь перенесены

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Церемония ввода в строй ВМС Испании головной испанской подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023
Церемония ввода в строй ВМС Испании головной испанской подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023.
Источник изображения: Gines Soriano / www.infodefensa.com

ЦАМТО, 23 июля. Компания Navantia не сможет передать Военно-морским силам Испании в оговоренные контрактными обязательствами сроки последующие НАПЛ (вторую, третью и четвертую) класса S-80.

Как сообщает Infodefensa.com, источники в Министерстве обороны Испании подтвердили газете La Verdad новые даты, которые коснутся подлодок S-82 "Нарсисо Монтуриоль", S-83 "Косме Гарсия" и S-84 "Матео Гарсиа де лос Рейес".

В частности, S-82 войдет в состав испанских ВМС в 2026 году, а не в следующем году, как первоначально планировалось. Поставка S-83 сдвинута вправо и запланирована на 2028 год, а S-84 – на 2029 год.

По имеющейся информации, задержки в производстве неатомных подводных лодок класса S-80 на верфи Navantia в Картахене связаны с техническими и кадровыми проблемами. Infodefensa.com напоминает, что ВМС планировали получить подлодку S-82 в конце этого года, однако уже в апреле во время посещения Arsenal de Cartagena министр обороны Маргарита Роблес дала понять, что программа идет не по плану и уложиться в установленную дату Navantia не сможет.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт на строительство для ВМС Испании четырех оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) подводных лодок был подписан в марте 2004 года. Церемония закладка киля головной НАПЛ класса S-80, S-81 "Исаак Пераль", состоялась в декабре 2007 года. Первоначально планировалось, что эта подлодка будет передана ВМС Испании в 2012 году, однако программа столкнулась с серьезными техническими проблемами. Сначала сроки поставки были перенесены на 2015 год, но когда стало ясно, что для исправления ситуации потребуется выделение дополнительных средств и проведение сложных работ, сроки сместились сначала на 2021 год, потом на 2022 год, а в итоге – на 2023 год.

Navantia объявила о состоявшейся на военно-морской базе в Картахене церемонии подписания с Генеральной дирекцией по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Министерства обороны Испании документов о передаче головной неатомной подводной лодки класса S-80 - S-81 "Исаак Пераль" 30 ноября 2023 года.

НАПЛ класса S-80, одна из самых современных неатомных подводных лодок НАТО, предназначена для выполнения широкого спектра задач, включая борьбу с надводными кораблями и подводными лодками противника, ведение разведки и т.д. Предусмотрена возможность оснащения подлодок в перспективе вооружением для нанесения ударов по наземным целям. Navantia рассчитывает на получение экспортных заказов.

После доработки проекта длина подводной лодки класса S-80 составляет 80,81 м, ширина – 11,68 м, диаметр прочного корпуса – 7,3 м, подводное водоизмещение – 2695 т.

Подводные лодки могут эксплуатироваться сокращенным до 32 человек экипажем без снижения возможностей. На борту также могут размещаться 8 бойцов ССО. Подлодка развивает скорость 19 узлов в подводном положении, глубина погружения – 460 м, автономность – до 50 суток. НАПЛ оснащена интегрированной системой боевого управления и системой управления платформой, разработанными Navantia Sistemas. Ядро боевой системы разработано в сотрудничестве с американской Lockheed Martin, которая также поставляет комплект ГАС. Субмарина вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и системой вооружения, которая обеспечивает возможность пуска торпед, противокорабельных ракет и тактических ракет для поражения наземных целей.

Третья и четвертая НАПЛ серии будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой BEST (Bio-Ethanol Stealth Technologies), основанной на технологии получения водорода на борту за счет риформинга биоэтанола. ВНЭУ позволяет обеспечивать корабль электроэнергией на любой глубине и оставаться под водой неделями. Первые две подлодки получат ВНЭУ BEST при первом капитальном ремонте.

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