В Словакию прибыли первые истребители F-16 Блок.70

ЦАМТО, 24 июля. Корпорация Lockheed Martin 22 июля объявила о прибытии в Словакию первых двух истребителей F-16 Блок.70, которые обеспечат защиту воздушного пространства страны.

На сегодняшний день Lockheed Martin собрала для ВВС Словакии пять самолетов F-16 Блок.70. Еще девять истребителей находятся в стадии производства. Планируется, что все 14 самолетов будут поставлены к концу 2025 года.

После поставки всех F-16V Словакия станет первой европейской страной, которая будет эксплуатировать новейшую версию F-16.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 истребителей F-16V конфигурации Блок.70/72, другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость была оценена в сумму до 2,91 млрд. долл.

В июле 2018 года предложение Министерства обороны о приобретении истребителей F-16V утвердило правительство Словакии. Всего за 14 истребителей, обучение, боеприпасы и двухлетнюю логистическую поддержку МО Словакии заплатит 1,589 млрд. евро (1,8 млрд. долл.).

Министр обороны Словакии Петер Гайдош подписал письма с предложением и принятием предложения (LOA) о покупке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16, боеприпасов, логистической поддержки и обучения летчиков и технического персонала 12 декабря 2018 года.

ВВС Словакии должны получить 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72. Предполагалось, что первый самолет будет поставлен в последнем квартале 2022 года, а все истребители – к концу 2023 года, однако различные проблемы негативно сказались на графике реализации проекта.

Компания Lockheed Martin объявила о начале летных испытаний первого истребителя F-16V Блок.70 ВВС Словакии в сентябре 2023 года. Первый самолет был передан МО Словакии в США в январе 2024 года. Поставки продолжатся до 2025 года.

В настоящее время более 3100 истребителей F-16 эксплуатируются в 25 странах. Общий налет произведенных Lockheed Martin самолетов составляет около 19,5 млн. часов. Они совершили не менее 13 млн. боевых вылетов. На текущий момент портфель заказов Lockheed Martin на поставку истребителей F-16 составляет 128 ед. Их производство осуществляется на предприятии в Гринвилле (шт. Южная Каролина). На сегодняшний день зарубежным покупателям поставлено 12 самолетов F-16V. Ранее в этом месяце компания поставила заказчику 4600-й истребитель F-16.