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ЦАМТО

ВВС Перу закупят дополнительные самолеты ВТА C-27J "Спартан"

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Транспортный самолет C-27J Spartan
Транспортный самолет C-27J Spartan.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 23 июля. Военно-воздушные силы Перу возобновляют программу закупки военно-транспортных самолетов C-27J "Спартан". На новом этапе планируется приобрести две дополнительные машины.

Как сообщает Infodefensa.com, после многочисленных заявлений на протяжении почти десяти лет о намерениях возобновить закупки дополнительных C-27J "Спартан", командующий ВВС Перу генерал Карлос Чавес Катериано подтвердил твердое намерение продолжить проект. Третья пара новых самолетов, как ожидается, будет закуплена уже в этом году.

По имеющимся у издания данным, на данный момент ВВС ожидают поступления средств по соответствующей статье бюджета для завершения переговоров и подписания контракта с итальянской группой Leonardo.

Закупка самолетов будет осуществлена в рамках программы "Восстановление эффективного потенциала воздушной мобильности с использованием самолетов средней дальности". Финансирование будет основываться на положениях статей 53 и 54 законодательного декрета №1440 Закона о государственном бюджете.

Изначально конечной целью командования ВВС Перу являлось приобретение до 12 C-27J "Спартан", предназначенных для замены Ан-32B. При наличии средств закупку планировалось осуществлять по 2 ед. в год. Тем не менее, проект значительно растянулся во времени.

Напомним, что в декабре 2013 года компания Alenia Aermacchi (являлась подразделением Leonardo-Finmeccanica) подписала с Министерством обороны Перу контракт на поставку двух самолетов ВТА C-27J "Спартан" стоимостью 121,9 млн. долл. Обе машины (FAP 328 и FAP 329) были поставлены в марте и июне 2015 года.

Командование ВВС Перу 31 декабря 2014 года заключило с Alenia Aermacchi контракт на поставку двух дополнительных C-27J "Спартан". Стоимость этих самолетов оценивается в 119,4 млн. долл. Первый самолет второй партии (FAP 330) прибыл в Перу 13 декабря 2015 года, второй, (FAP 331), – 7 декабря 2017 года.

Поставленные C-27J используются для перевозки войск и грузов между Лимой и городами Чиклайо, Трухильо, Чимботе и Хауха.

Самолет "Спартан" также применяется для перевозки VIP-персон и поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Страны
Перу
Продукция
C-27J
Ан-32
Компании
Leonardo
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