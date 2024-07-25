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ТАСС

Главком ВСУ утверждает, что знает, когда F-16 прибудут на Украину

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Александр Сырский не раскрыл сроки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью газете Guardian заявил, что знает, когда страны Запада поставят на Украину первые истребители F-16, но не раскрыл сроки.

"Я знаю, [когда Киев получит F-16]. Но я не могу вам об этом рассказать, к сожалению", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Сырский утверждал, что эти истребители усилят противовоздушную оборону Украины и якобы позволят эффективнее противостоять запускаемым силами РФ крылатым ракетам и наносить удары по наземным целям. В то же время главком ВСУ признал, что F-16 должны будут летать на расстоянии "40 или более километров" от линии боевого соприкосновения из-за опасений, что их могут сбить российские силы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сетовал, что обещанные Киеву западными странами F-16 все еще не пришли. 10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Позднее Зеленский объявил о договоренности с Польшей, которая, как он утверждал, позволит ускорить поставки этих истребителей на Украину.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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