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ТАСС

В МИД Португалии заявили, что Трамп в случае победы не сможет сократить помощь Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Mark Peterson/ Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Паулу Ранжел подчеркнул, что страны НАТО приняли на себя обязательства

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом после выборов в ноябре не сможет "существенно" изменить уровень поддержки Украины со стороны Вашингтона из-за ранее принятых странами НАТО обязательств. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg выразил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.

"Уже есть институциональная и правовая структура, которая обязывает [членов НАТО поддерживать Украину] во многих случаях", - сказал он.

Ранжел напомнил, что обязательства по оказанию военной помощи Киеву достигнуты не только в рамках НАТО, но и между членами Евросоюза. "На последнем саммите НАТО мы увидели создание стабильной структуры не только для военной поддержки Украины. Мы также приняли решение обеспечивать военные нужды [Украины] на сумму порядка $40 млрд в год, это серьезная помощь", - отметил он.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах. На предвыборных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп пообещал в случае повторного избрания завершить конфликт еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. Он также заявил, что сможет завершить конфликт за 24 часа, однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что это невозможно. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Договоренности предоставить Украине $40 млрд в 2025 году были приняты странами НАТО по итогам саммита 9-11 июля в Вашингтоне. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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