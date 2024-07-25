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ТАСС

Сырский признал, что Россия обладает преимуществом в технике и снабжении

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Александр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский.
Источник изображения: Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ отметил, что количество танков у ВС РФ с 2022 года выросло вдвое, артиллерийских систем - втрое

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские силы имеют преимущество в военной технике, артиллерии и снабжении в два-три раза в сравнении с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"У противника значительное преимущество в силах и ресурсах. Когда дело доходит до техники, соотношение сил составляет 1:2 или 1:3 в их пользу", - сказал он в интервью изданию The Guardian.

По информации Сырского, количество танков у ВС РФ с 2022 года выросло вдвое, артиллерийских систем - втрое. Также он отметил, что Россия имеет превосходство в авиации и очень сильную противовоздушную оборону, из-за чего украинские войска все чаще используют беспилотники.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству ELTA заявил, что Киев испытывает критическую нехватку средств борьбы с самолетами и артиллерийских боеприпасов. Власти страны просят западных союзников увеличивать и ускорить поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что передача Украине новых вооружений не изменит ситуацию на фронте, а ведет лишь к затягиванию конфликта. 

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