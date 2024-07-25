В Раде назвали иллюзией идею о бесконечной поддержке Запада

Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха считает, что наступление ВС РФ в мае началось из-за того, что западные страны не предоставили Киеву вооружение и деньги

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Идея о том, что страны Запада будут всегда и безусловно поддерживать Украину, - это иллюзия. С таким признанием выступил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Эта иллюзия о том, что нас [Украину] будут всегда безусловно и бесконечно поддерживать, мне кажется, должна была в принципе исчезнуть после последнего [начавшегося в мае] харьковского наступления россиян, которое случилось в том числе потому, что нам вовремя не предоставили ни деньги, ни вооружение", - сказал он в эфире украинского национального телемарафона.

Эти слова Наталуха привел в качестве аргумента в пользу так называемого экономического бронирования некоторых работников предприятий от мобилизации, которая, по мнению депутата, сможет принести в бюджет Украины дополнительные средства для закупки всего необходимого для армии. Эта идея вызывает разногласия в украинском обществе, ее авторов обвиняют в том, что они продвигают принцип "бедные должны воевать вместо богатых", однако сейчас в Раде зарегистрировано четыре законопроекта об экономическом бронировании.

Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью литовскому агентству ELTA заявил, что Киев испытывает критическую нехватку средств борьбы с самолетами и артиллерийских боеприпасов. Основным источником вооружений для украинских войск являются западные поставки. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что передача Украине новых вооружений не изменит ситуацию на фронте, а ведет лишь к затягиванию конфликта.