Американские военные захотели заменить пулемет M2

BI: американские военные заменят пулемет M2 оружием под новый патрон

Командование специальных операций (SOCOM) и Корпус морской пехоты США захотели получить новый пулемет. Оружие под новый патрон калибра 8,6 миллиметра может заменить крупнокалиберный пулемет M2, который используют с 1930-х годов, пишет Business Insider.

SOCOM хочет получить оружие, которое объединит преимущества средних пулеметов M240 и тяжелых M2. Военные ищут компактный пулемет с мощностью и дальнобойностью крупнокалиберного M2. «Новые пулеметы SOCOM сочетают в себе особенности средних и крупнокалиберных пулеметов, создавая нечто новое. Это новое оружие, похоже, готово дополнить или даже заменить крупнокалиберный пулемет M2», — говорится в публикации.

Как пишет издание, M2 остается грозным оружием, но он слишком тяжелый. По этой причине крупнокалиберный пулемет чаще используют на автомобилях и бронетехнике.

Новый пулемет должен обладать эффективной дальностью стрельбы около двух тысяч метров и весом менее 10 килограммов. Также военные хотят получить скорострельность на уровне 500-600 выстрелов в минуту и возможность установки дополнительных аксессуаров, включая глушители и прицелы. Большинству этих требований соответствует несколько пулеметов, включая SIG MG338, REAPR и True Velocity RM338.

В июне «Известия» писали, что российские конструкторы из пермского конструкторского бюро «Лаби» разработали новый 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Оружие без короба с патронами весит 7 килограммов.