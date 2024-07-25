Сумма заключенных "Патриотом" контрактов за год уменьшилась в 16,5 раза

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

За последние три года при исполнении контрактов возникали штрафы и пени

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации "Патриот" заключил в 2024 году контрактов на сумму в 16,5 раза меньше, чем в 2023 году. Это следует из данных на портале госзакупок, которые проанализировал ТАСС.

В 2024 году парк заключил 30 контрактов на 40,65 млн рублей (в 2023 году - 79 контрактов на 674,2 млн рублей), где выступил заказчиком. Также парк являлся поставщиком и заключил в этом году один контракт на реализацию билетов на 149,8 тысяч рублей (против 1,69 млн рублей в 2023 году). На основании данных системы "Спарк", за последние три года при исполнении контрактов возникали штрафы и пени.

Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, военные следователи проводят следственные действия и изымают документы в парке. Это не связано с уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Следственные действия, которые проводятся, в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым, связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках, добавляли в правоохранительных органах.

Приказ на тот момент министра обороны Сергея Шойгу о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" был подписан 30 октября 2014 года. В 2023 году его переименовали в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". На территории общей площадью 3, 5 тысяч га работают музеи, партизанская деревня, зона реконструкции исторических событий. Здесь же расположен конгрессно-выставочный центр "Патриот" и Главный храм ВС РФ.