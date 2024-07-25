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ТАСС

Во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат ВМС Вьетнама

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Фрегат «Хунг Дао»
Фрегат «Хунг Дао» Военно-морского флота Вьетнама.
Источник изображения: topwar.ru

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фрегат "Хунг Дао" Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам прибыл с деловым заходом во Владивосток. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Сегодня во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат "Хунг Дао" Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам. После швартовки корабля в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", - сказали там.

В ходе стоянки фрегата "Хунг Дао" во Владивостоке состоятся культурные мероприятия для моряков, в том числе экскурсии по городу и посещение Музея ТОФ. Деловой заход боевого корабля ВМС Вьетнама продлится до 31 июля. 

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