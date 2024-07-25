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ТАСС

Минобороны рассказало об организации боевой подготовки учебного центра ВДВ

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Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Занятия проводятся с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации, отметило ведомство

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Занятия в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Омске проходят с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В 242-м учебном центре [подготовки младших специалистов] Воздушно-десантных войск (город Омск) подготовка военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, проходит и совершенствуется по основным предметам боевой подготовки с учетом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, а также развития технологий и появления новых типов вооружения и техники. Занятия проходят на объектах стационарной полевой учебно-материальной базы с использованием всех образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВДВ, в том числе и новейших и современных образцов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с личным составом проводятся занятия по тактической, огневой, физической, инженерной, медицинской, воздушно-десантной подготовкам, а также радиационной, химической и биологической защите. Также в процессе обучения задействованы специальные классы, оснащенные современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами.

В оборонном ведомстве отметили, что обучают курсантов опытные преподаватели, инструкторы и командиры подразделений, имеющие опыт участия в СВО.

"На базе нашего учебного центра в этом году сформирован центр беспилотных летательных аппаратов, который проводит подготовку операторов БПЛА коптерного типа и FPV-дронов, а также специалистов подготовки и применения средств поражения. Занятия проводятся в новых специально оборудованных классах с симуляторами БПЛА, а также на площадках подготовки подготовительных упражнений и учебном тактическом поле БПЛА для обучения личного состава разведке, обнаружению и поражению всех видов целей", - отметил заместитель начальника учебного центра подполковник Артем Калиновский, его цитирует ведомство.

В Минобороны отметили, что все курсанты обеспечены необходимым обмундированием и экипировкой. 

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