Войти
ТАСС

NHK: санкции РФ могут повлиять на планы компаний Японии по оказанию помощи Киеву

310
0
0
Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Дипломатический источник телеканала отметил, что ответные российские рестрикции способны "оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины"

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Ответные санкции, введенные российской стороной против 13 граждан Японии, могут оказать психологическое давление на компании, которые хотят принять участие в проектах по восстановлению Украины. Об этом заявил дипломатический источник телеканала NHK.

"Это возмутительный ответ. Мы обеспокоены тем, что это может оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины. Мы намерены решительно поддерживать деятельность компаний", - сказал он.

МИД России 23 июля сообщил о бессрочном запрете на въезд 13 гражданам Японии. Среди прочих в списке оказались глава Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танака, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани, президент Nikken Макото Амэмия.

NHK в связи с этим обращает внимание, что глава JICA в июле посещал Украину, основатель Rakuten в сентябре 2023 года сопровождал занимавшего пост главы МИД Ёсимасу Хаяси во время визита на Украину, а корпорация Nikken поставила Киеву технику для разминирования. В санкционном списке "в основном представители организаций и компаний, занимающихся помощью восстановлению и реконструкции Украине", добавляет телеканал.

В МИД России подчеркнули, что бессрочный запрет на въезд для 13 граждан Японии вводится в "рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия" Токио против Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине. Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что санкции, которые вводят против нее США и их партнеры, являются нелегитимными и неэффективными.

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС обращал внимание, что Токио пошел на фактически полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей - Россией, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом из-за ситуации на Украине. Посол также отметил, что компании, решившие уйти из России, "испугавшись рисков и поддавшись мощному давлению со стороны японской политической верхушки", потеряли российский рынок. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Компании
Toyota
Похожие новости
08.09.2023
"История повторится". Победа России над Украиной была давно предрешена
02.06.2023
Запад сделал Зеленскому подарок — и уничтожил все надежды на мир
23.03.2023
Кисиде не следовало посещать Киев. Зеленского ждет судьба бен Ладена
28.07.2022
Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в РФ
15.04.2016
Набрать высоту: сможет ли "Антонов" выжить без российских партнеров
08.04.2009
Вертолетный рынок в преддверии HeliRussia 2009
26.03.2008
Рубаха на вырост
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO