В России проходят испытания противодроновой насадки-выстрела "Газырь"

В конструкторском бюро "Талламхо" рассказали, что стремятся увеличить дальность применения этого изделия до 50-80 м

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские специалисты проводят испытания насадки-выстрела "Газырь", предназначенной для поражения FPV-дронов на малых дистанциях. Разработчики работают над увеличением дальности применения изделия до 50-80 м. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Талламхо" (Грозный).

"Мы продолжаем испытания противодроновой насадки-выстрела "Газырь". Основная задача - увеличить дальность применения изделия до 50-80 м. Изделие простое в применении и не содержит взрывчатых веществ. Идея заключается в том, что мы используем кинетическую энергию пули для того, чтобы передать энергию на поражающие средства и увеличить шанс их попадания в пролетающий дрон", - рассказали в КБ.

В "Талламхо" отметили, что насадка призвана заменить подручные средства, которые зачастую используют бойцы в зоне СВО для обороны против вражеских БПЛА. "В интернете много видеозаписей, где дроны противника "гоняют" по полям российских бойцов, а те сбивают аппараты - кто палкой, кто, условно, мешком с картошкой. "Газыри" однозначно лучше и эффективнее, чем мешок с картошкой. Это своего рода "оружие последнего шанса" в противостоянии человека и дрона", - отметил собеседник ТАСС.

Стоимость изделия составляет около 300 рублей. "Мы стараемся обеспечить наших бойцов эффективным и дешевым в применении изделием против украинских дронов. Сейчас считается, что для нейтрализации дронов ВСУ лучше всего применять гладкоствольное оружие, но для этого надо быть неплохим стрелком, ведь поразить движущийся дрон непросто. И самая главная проблема, что гладкоствольное оружие в зоне СВО - вещь достаточно редкая и есть не у каждого подразделения. Мы же ведем разработку противодронового средства, которое может быть в амуниции у каждого бойца", - рассказали в "Талламхо".

Изделие не требует отдельного оружия и надевается на дульный тормоз-компенсатор (ДТК). "Выбор названия не случаен. "Газырь" у кавказских народов - заблаговременно приготовленный ружейный заряд, состоявший из отмеренного порохового заряда или бумажного патрона и пули. Вставлялся сразу в ствол, что экономило время и сокращало время между выстрелами. Носились газыри в сумке-газырнице или, чаще, в нашивных нагрудных карманах, выполняющих роль патронташа", - уточнили в "Талламхо".

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном (Чеченская Республика). Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения.