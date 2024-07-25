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Вестник Мордовии

Смертоносный "Дракон" ТОС-3: защита как у танка, огневая мощь как у РСЗО

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Разработка тяжелых огнеметных систем в Советском Союзе завершилась как раз 45 лет назад. В 1980 году ТОС-1 "Буратино" был принят на вооружение. На заключительном этапе войны в Афганистане такие боевые машины успешно опробовали в реальных боевых действиях. Долгое время эта техника считалась секретной, пока в самом начале 90-х не стали появляться публикации о ней.

ТОСы не имеют прямых зарубежных аналогов. Например, китайская 122-мм Тип 83, является, по сути, версией БМ-21 на бронированном гусеничном шасси.

В своей первоначальной версии тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино" имела пакет из 30 направляющих.

У появившегося в начале нового века модернизированного ТОС-1А "Солнцепек" количество пусковых труб уменьшили до 24. Боевой опыт показал, что редко когда отстреливалось даже такое количество реактивных снарядов.

При создании ТОС-2 "Тосочка" расчет делался на применение более подвижного и дешевого колесного шасси.

Однако полностью отказываться от гусениц никто не планировал, и ТОС-3 снова вернулся на гусеничную платформу.

В отличие от ранних версий у него еще меньше пусковых - всего 15. Однако в несколько раз возросла дальность полета, а благодаря новейшей прицельной системе повысилась и точность применения, сделав "Дракона" одной из наиболее смертоносных систем в сухопутных войсках Российской армии.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Град РСЗО
Солнцепёк
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
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