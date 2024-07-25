Разработчик: в систему контроля воздушного пространства внедрят искусственный интеллект

Во время боевого дежурства на радиолокационной станции "Воронеж-ДМ".

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Работа по внедрению искусственного интеллекта в систему контроля воздушного пространства (СКВП) ведется в холдинге "Высокоточные комплексы". Об этом ТАСС сообщил представитель Центрального конструкторского бюро аппаратостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Есть мысль прийти к искусственному интеллекту, обработке информации с помощью нейросетей", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по модернизации системы.

О запуске серийного выпуска СКВП сообщалось в феврале. Система может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. Она состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой и автоматизированным рабочим местом. Может быть установлена на транспортных средствах, вышках и крышах зданий.

Ранее "Известия" со ссылкой на разработчиков сообщили, что СКВП начала работать в Подмосковье.