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ТАСС

Замкомандира соединения ПВО: сбитие ракеты ATACMS с помощью С-400 занимает от 30 секунд

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Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото
Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото.
Источник изображения: topwar.ru

Максимальное время, которое требуется ЗРК С-400 для уничтожения таких ракет, составляет 90 секунд, уточнил полковник Андрей Т.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Процесс сбития ракет ATACMS и Storm Shadow российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 занимает от 30 до 90 секунд. Об этом сообщил заместитель командира Крымской дивизии противовоздушной обороны (ПВО) полковник Андрей Т.

"По опыту применения вооружения дивизионом С-400 на сбитие американской баллистической ракеты ATACMS, англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow (SCALP-EG) или украинской крылатой ракеты "Нептун" требовалось в основном от 30 до 90 секунд", - приводятся его слова в тексте, опубликованном в газете "Красная звезда".

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) ТАСС заявляли, что ракеты ATACMS в ходе спецоперации уже не раз уничтожали с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Также, по словам генерального директора холдинга Олега Рязанцева, фиксировались случаи успешного поражения морским "Панцирем-М" крылатой ракеты Storm Shadow. Кроме того, успешно противодействуют ракетам ATACMS и Storm Shadow комплексы "Тор-М2", о чем сообщал командир батареи ЗРК, прикрывающей российские мотострелковые и танковые подразделения на авдеевском направлении. 

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Страны
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
SCALP
Tор-М2
С-400 Триумф
Проекты
Тор ЗРК
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