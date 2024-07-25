Замкомандира соединения ПВО: сбитие ракеты ATACMS с помощью С-400 занимает от 30 секунд

Максимальное время, которое требуется ЗРК С-400 для уничтожения таких ракет, составляет 90 секунд, уточнил полковник Андрей Т.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Процесс сбития ракет ATACMS и Storm Shadow российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 занимает от 30 до 90 секунд. Об этом сообщил заместитель командира Крымской дивизии противовоздушной обороны (ПВО) полковник Андрей Т.

"По опыту применения вооружения дивизионом С-400 на сбитие американской баллистической ракеты ATACMS, англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow (SCALP-EG) или украинской крылатой ракеты "Нептун" требовалось в основном от 30 до 90 секунд", - приводятся его слова в тексте, опубликованном в газете "Красная звезда".

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) ТАСС заявляли, что ракеты ATACMS в ходе спецоперации уже не раз уничтожали с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Также, по словам генерального директора холдинга Олега Рязанцева, фиксировались случаи успешного поражения морским "Панцирем-М" крылатой ракеты Storm Shadow. Кроме того, успешно противодействуют ракетам ATACMS и Storm Shadow комплексы "Тор-М2", о чем сообщал командир батареи ЗРК, прикрывающей российские мотострелковые и танковые подразделения на авдеевском направлении.