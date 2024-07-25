Европа возвращает призыв к военной службе из-за угрозы большой войны с Россией (CNN, США)

CNN: члены НАТО решили вернуть призыв в армию из-за "российской угрозы"

Из-за боевых действий на Украине НАТО пересматривают подход к формированию вооруженных сил в пользу обязательного призыва, пишет CNN. Западные политики постоянно пугают людей вероятным конфликтом с Москвой. Возникает вопрос: точно ли "угроза" исходит от России?

До того, как Россия начала свою полномасштабную военную операцию на Украине, очень многие, в том числе, в Киеве, скептически относились к возможности возникновения новой большой войны в Европе. Прошло чуть больше двух лет, и реальностью становится то, что прежде казалось немыслимым. Речь идет о призыве на военную службу.

Некоторые европейские страны на фоне нарастания угрозы со стороны Москвы вновь ввели обязательную военную службу. Это составная часть политики, направленная на укрепление обороноспособности, и такие действия наверняка будут иметь продолжение.

"Мы приходим к осознанию того, что нам придется менять инструменты проведения мобилизации в рамках подготовки к войне, а также корректировать подходы к производству военной техники, к набору и подготовке личного состава", — сказал Роберт Гамильтон (Robert Hamilton), 30 лет прослуживший офицером в американской армии, а ныне возглавляющий подразделение изучения Евразии в Институте внешнеполитических исследований.

"Это трагический факт. У нас 2024 год, а мы решаем вопрос о том, как мобилизовать миллионы людей, чтобы бросить их в мясорубку возможной войны. Но к этой ситуации нас подвела Россия", — сказал он.

Риск возникновения масштабной войны в Европе усиливается после того, как российский президент Владимир Путин вынес решение о проведении спецоперации на Украине, преследуя цель "воссоздать советскую империю", сказал генерал в отставке Уэсли Кларк (Wesley Clark), командовавший вооруженными силами НАТО в Европе.

"Итак, мы получили войну в Европе, хотя думали, что никогда больше ее не увидим, — заявил Кларк, командовавший силами НАТО во время войны в Косово. — Непонятно, что это: новая холодная война или начало войны горячей. Но это очень серьезное предупреждение альянсу о необходимости перестроить нашу оборону. Эти усилия включают воинский призыв", — сказал генерал.

Возвращение призыва как отражение новой реальности

Некоторые европейские страны отменили обязательную военную службу после окончания холодной войны, однако ряд государств, прежде всего, в Скандинавии и Прибалтике, в последние годы снова ввели призыв, сделав это в основном из-за российской угрозы. Отказ от службы в армии влечет за собой штрафы, а в некоторых странах даже чреват лишением свободы.

Латвия стала очередной страной, где обязательная военная служба, отмененная в 2006 году, была вновь введена 1 января этого года. Граждан мужского пола будут призывать в армию в 12-месячный срок по достижении 18-летнего возраста или после выпуска из учебного заведения, если они находятся на учебе.

"Сначала было большое сопротивление", — сказал 20-летний студент Артур Пилацис (Arturs Pīlācis). Его пока не призвали, но он добровольно пошел на месячные военные курсы.

Но в конечном итоге необходимость в службе по защите государства стала понятна, сказал он. "Не осталось никаких вариантов. Из-за военных действий на Украине мы уже не могли стоять в стороне, думая, что все будет как прежде".

В апреле Норвегия представила амбициозный долгосрочный план по увеличению военного бюджета почти в два раза, а численности призывников, гражданских служащих и резервистов на 20 с лишним тысяч человек.

"Нам нужны такие вооруженные силы, которые будут соответствовать своему предназначению в новых условиях военной опасности", — заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Støre).

Воинская служба в Норвегии обязательная. В 2015 году эта страна стала первым членом НАТО, приступившим к призыву на равных условиях и мужчин, и женщин.

Изучающий экономику 26-летний студент Йенс Бартнес (Jens Bartnes) прошел военную подготовку в 19-летнем возрасте. "Я рад, что сделал это, я многому научился за тот год, чему бы не научился больше нигде. Я многое узнал — про себя, про свои физические и умственные способности и ограничения, а также про работу в команде. Это совсем другая жизнь", — сказал он.

"При необходимости я готов сражаться за свою страну, потому что верю в ценности, лежащие в основе норвежского общества. Верю, что инклюзивность, равенство и демократия стоят того, чтобы за них сражаться", — добавил Бартнес.

25-летнего Макса Хендрика Арвидсона (Max Henrik Arvidson) призвали в норвежскую армию на один год в 2019 году. Как и Бартнес, он считает военную службу своим долгом.

"Я знаю, что есть единственный способ противостоять российской агрессии. Надо и дальше поставлять на Украину оружие и оказывать ей помощь, сплачиваясь при этом в рамках НАТО и Евросоюза", — говорит Арвидсон.

"Большой психологический сдвиг"

Дебаты на тему воинской обязанности ведутся и в других европейских странах, где в настоящее время такой системы пока нет. В Британии консерваторы выдвинули идею обязательной военной службы в ходе злополучной избирательной кампании.

Но, пожалуй, самые неожиданные и удивительные перемены происходят в Германии, которая после окончания Второй мировой войны испытывала глубокое отвращение к милитаризации. В этом году, впервые после окончания холодной войны, Германия внесла изменения в свои планы на случай возникновения вооруженного конфликта в Европе. А министр обороны Борис Писториус представил в июне предложения о новой добровольной воинской службе. "Мы должны быть готовы к войне к 2029 году", — сказал он.

"Мы видим, как разгораются дебаты. Это первый шаг, — сказал приглашенный научный сотрудник Шон Монаган (Sean Monaghan), работающий по программе Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований. — Мгновенно это не произойдет, это большой психологический сдвиг".

Не все готовы откликнутся на призыв. В Литве, например, среди студентов существуют разные мнения о воинской службе, сказал председатель Национального студенческого союза Паулюс Вайтиекус (Paulius Vaitiekus).

Литва вернула обязательную военную службу в 2015 году из-за "изменившейся геополитической ситуации". С тех пор в этой стране ежегодно призывают на девять месяцев от 3 500 до 4 000 человек в возрасте от 18 до 26 лет.

По словам Вайтиекуса, студенты в инициативном порядке начали отправлять на украинскую линию фронта различные предметы первой необходимости. "У молодежи изменился образ мышления, она стала активнее, хотя это не всегда проявляется через призыв", — сказал он.

В некоторых странах призыв остается непопулярной темой, и НАТО не в состоянии добиться новой цели — создать боеготовый резерв численностью 300 000 человек, который можно будет активировать в течение месяца, а потом еще миллион в шестимесячный срок, отметил Монаган.

"НАТО заявляет, что уже достигла этой цели, однако ЕС говорит, что его членам будет сложно это сделать. Альянс добился поставленной цели за счет американских войск. А европейским союзникам необходимо искать новые способы для увеличения численности личного состава. Здесь придется чем-то жертвовать", — добавил Монаган. Другая проблема состоит в том, что даже с таким количеством войск НАТО сможет воевать довольное непродолжительное время, максимум шесть месяцев.

Модель крупного стратегического резерва

Есть и другое решение: более гибкая и современная армия.

Новый член НАТО Финляндия может призвать более 900 000 резервистов, а 280 000 военнослужащих готовы отреагировать немедленно, если возникнет такая необходимость. Но в мирное время в финских вооруженных силах всего около 13 000 человек, включая гражданских служащих.

"Финляндия — это хороший пример" того, как большой резерв можно включить в состав очень маленькой действующей армии, сказал Гамильтон из Института внешнеполитических исследований. В силу своего географического положения, продолжил он, Финляндия была зажата между НАТО и Советским Союзом, но ни с кем не вступала в альянс, из-за чего должна была иметь возможность самостоятельно обороняться.

У Норвегии и Швеции, которая тоже недавно вступила в НАТО, похожие модели, и они содержат довольно многочисленные резервы, хотя они и меньше, чем у Финляндии.

В Швеции, где призыв сегодня гендерно нейтральный, в 2024 году призвали около 7 000 человек. По данным вооруженных сил этой страны, в 2025 году данный показатель увеличится до 8 000.

С начала вооруженного конфликта на Украине "мы видим, что понимание и отношение людей меняются", сказала менеджер по связям с общественностью Маринетт Радебо (Marinette Nyh Radebo), работающая в агентстве, которое занимается проверкой новобранцев и подчиняется министерству обороны.

"Когда вновь ввели призыв, мы поначалу говорили, что военная служба полезна для резюме, полезна при поступлении на новую работу, например, — сказала Радебо. — Но сегодня мы чаще говорим, что это долг, что это надо делать ради Швеции".

Готова ли НАТО к войне?

В ответ на усиление российской угрозы блок НАТО в последние 10 лет пересматривает свою стратегию и наращивает боевой потенциал.

Российская военная операция на Украине, начавшаяся с поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины и присоединения Крыма в 2014 году, неизбежно заставила союзников провести переоценку своей готовности к войне и укрепить оборону.

"После 2014 года НАТО проводит самые значительные за много лет преобразования в сфере коллективной обороны, — заявила CNN пресс-секретарь альянса Фарах Дахлалла (Farah Dakhlallah). — Мы разработали самые всесторонние со времен холодной войны планы обороны, и в настоящий момент более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности".

Но сегодня призывы к союзникам еще больше и быстрее наращивать боевые возможности звучат все чаще.

Члены НАТО "определенно готовы воевать хоть сегодня", но остается без ответа вопрос о том, готовы ли они к затяжному вооруженному конфликту как, например, на Украине, сказал Монаган, отметивший, что по ряду направлений еще предстоит большая работа. К ней относится наращивание производственных мощностей, увеличение военных расходов и повышение стойкости общества. И здесь важное место занимает вопрос призыва.

Как набирать и готовить личный состав, каждая страна решает самостоятельно, сказала Дахлалла. Она добавила: "Примерно у трети стран НАТО существует обязательная воинская служба в той или иной форме".

"Некоторые союзники думают о введении призыва. Но мы, как альянс, не настаиваем на обязательной военной службе, — заявила Дахлалла. — Важно, чтобы у союзников сохранились боеспособные вооруженные силы для защиты нашей территории и населения".

"Она [Россия] становится все более агрессивной, — сказал Монаган. — Таким образом, члены НАТО сегодня оказались в совершенно иной геополитической ситуации, вовсе не похожей на ту, которая существовала последние два десятка лет".

Эту ситуацию могут еще больше осложнить президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре. Многое изменится, если в Белый дом вернется президент Дональд Трамп, который уже заявил, что будет побуждать Россию делать "все, что она, черт возьми, захочет" с теми странами НАТО, которые не выполняют рекомендации блока по военным расходам.

"Я думаю, военное командование НАТО хорошо понимает, что государства-члены должны взаимодействовать и сотрудничать. И такое желание существует", — сказал Уэсли Кларк.

В этом году ветераны Второй мировой войны собрались на празднование дня высадки союзников в Нормандии, кто-то, возможно, в последний раз. Теперь их потомкам предстоит взять на себя те обязанности, исполнять которые, будем надеяться, им не придется.

"Думаю, молодежь в Европе и в США осознает, что это поколение, как и поколение, сражавшееся в годы Второй мировой войны, не просило, чтобы его называли „величайшим поколением“, однако обстоятельства возложили на них такое бремя", — сказал Кларк.

"Мы в демократических странах не любим готовиться к войне, мы не хотим думать об этом, — продолжил он. — Однако я считаю, что люди откликнутся".

Автор: Радина Гигова (Radina Gigova)