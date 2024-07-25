Инфополе боя: ВС РФ получат комплекс мониторинга оперативной обстановки

Спецприложение для планшетов обеспечит бойцам и командирам всестороннее представление о ситуации в районе боевых действий

Военнослужащие российской армии получат специальное приложение для планшетов с интерактивными картами и другим функционалом, существенно расширяющим возможности боевых подразделений. Оно позволит бойцам не только видеть расположение своих сил или сил противника, но и наносить координаты целей, а также просить поддержки артиллерии или авиации в режиме реального времени. Также приложение позволяет военным напрямую общаться друг с другом в специальных чатах. Оно получило название «Комплекс повышения осведомленности» (КПО-А). Эксперты отмечают, что новинка позволит солдатам и офицерам максимально быстро реагировать на изменение обстановки, что в реалиях современных боестолкновений играет важную роль.

Боевой инструмент

Специальное приложение КПО-А разрабатывалось так, чтобы быть полезным как гражданским, так и военным пользователям. Его можно установить на планшет или ноутбук с операционными системами Android, а в будущем и российской операционной системой «Аврора». Это делает приложение максимально доступным для пользователей. Но самое важное, такой подход позволяет практически моментально внедрить новую систему в войска — отечественной промышленности не нужно будет налаживать производство специальных гаджетов, отвечающих армейским требованиям.

Компания-разработчик НПО «Двина» уже подготовила альфа-версию КПО-А и получила свидетельство о регистрации программного продукта. Он был включен в реестр Минцифры в качестве российского приложения. Версия программного обеспечения будет представлена на форуме «Армия-2024».

В качестве ориентира при разработке нового продукта в НПО «Двина» выбрали американскую систему ATAK (Android Tactical Assault Kit).

Американская система ATAK (Android Tactical Assault Kit) Источник изображения: Фото: flickr.com

— АТАК — это некий уровень, рекордная планочка, которую нужно взять, — рассказал «Известиям» генеральный директор НПО «Двина» Владимир Орлов.

В основе КПО-А — набор тематических интерактивных модулей. Например, один из них помогает отслеживать авиационный, а другой — морской трафик, при этом они знакомят потребителей с погодными, навигационными условиями и другой информацией в режиме реального времени.

— Самое главное, что приложение легко трансформируется из программы для рыбаков и туристов в боевой инструмент, — объяснил Владимир Орлов. — Всё происходит моментально. Военнослужащие получают дополнительные доступы, их подключают к серверам Минобороны РФ. После этого на картах морского трафика КПО-А появляются не только гражданские суда, но и военные корабли. В авиасервисе пользователи начинают «видеть» не только гражданские Ту или «Боинги», но и боевые самолеты, то есть всю воздушную обстановку. Причем информация туда поступает в том числе и от военных РЛС, самолетов, вертолетов, БПЛА или наблюдателей с земли.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Кроме того, военнослужащие, активированные в боевой части КПО-А, получают возможность наносить на карты обнаруженные ими личный состав и технику противника — для этого есть специальная панель с соответствующими значками.

Причем их можно сопровождать текстовой, видео- и фотоинформацией. Например, боец может написать под значком танка: «Т-80, ВСУ, потерял гусеницу».

— Вся информация тут же отобразится в КПО-А у других пользователей — как в нижестоящих, так и в вышестоящих штабах, — отметил Владимир Орлов. — Это позволит объединить десятки и сотни подразделений в единый информационный контур.

Запрос авиаподдержки

Разработчики подчеркивают, что они создали обширную горизонтальную сетку. В ней будут чаты, которые позволят обсудить тот или иной рабочий момент, прикрепить файлы.

— В этом контуре подразделения смогут взаимодействовать непосредственно между собой, — отметил Владимир Орлов. — Командир взвода, которому предстоит штурмовать опорный пункт, сможет передать информацию сразу на авиабазу и запросить поддержку, минуя штабы. Это максимально сократит временной лаг между обнаружением и нанесением удара по цели.

Также любой боец с таким КПО-А будет автоматически фиксироваться приложением, то есть все они станут видны своим командирам, что поможет более эффективно управлять боевыми операциями.

Еще одна важная функция — бойцу, чтобы сообщить о своем ранении, надо будет нажать всего одну кнопку. Программа сама отметит его местоположение и подаст сигнал тревоги соответствующим медицинским подразделениям.

3D-модель местности «Комплекса повышения осведомленности» (КПО-А) Источник изображения: Фото: НПО «Двина»

Приложение позволяет пользователю задействовать спутники и карты Генштаба, подробные схемы и планы местности, включая 3D-модели. Слои можно легко менять с помощью панели управления.

Все карты сделаны НПО «Двина», и они охватывают все регионы мира.

— Мы получили собственную среду, в которую мы можем загружать для обновления спутниковые снимки от различных поставщиков, — отметил Владимир Орлов. — Это могут быть «Роскосмос» или другие спутниковые операторы дистанционного зондирования земли. Наша карта актуальнее, чем у «Яндекса» или Google, так как есть территории, информация о которых мало востребована пользователями, и они не обновляются годами этими компаниями.

Кроме того, в случае необходимости карты, слои и элементы обстановки в КПО-А могут загружаться с серверов штабов подразделений, с серверов Национального центра управления обороной ВС РФ и других правительственных ведомств.

Цифровые заборы

В мирное время КПО-А позволяет вести обмен данными с помощью сетей Wi-Fi или мобильного интернета.

— В боевой обстановке, как правило, мобильная связь отсутствует, — рассказал Владимир Орлов. — Тут на помощь приходят спутниковые телекоммуникации. У нашей армии есть специальные терминалы, которые принимают сигнал из космоса, и на их основе можно развернуть локальную тактическую сеть для подразделений на передовой.

По его словам, отечественные индивидуальные радиостанции «Азарт» в ходе СВО были серьезно доработаны — они могут создавать одноранговые сети передачи данных. К ним, в свою очередь, можно подключить планшет с КПО-А, что обеспечит обмен информацией даже среди простых бойцов.

Радиостанция «Азарт» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Цифровое устройство значительно проще защищать и контролировать, чем бумажные носители, уверены разработчики.

— Бумажная карта с секретными данными попала в руки врага, и ты ничего с этим не поделаешь, — объясняет Владимир Орлов. — С цифровым устройством дела обстоят иначе. Во-первых, вход в планшет можно закодировать. Во-вторых, при его подключении к сети видны его координаты и на их основе можно сделать вывод, что устройство попало к противнику. Кроме того, мы можем создать некий набор цифровых заборов. Условно говоря, если устройство пересечет определенную координатную сетку, все данные, которые находятся на нем, будут автоматически уничтожены. Получается, что у нас есть возможность дистанционно влиять на КПО-А.

Кроме того, в боевой обстановке на тактическом уровне ситуация очень быстро меняется.

— Вся информация, которой владеет командир отделения, в среднем устаревает через шесть часов, — отметил Орлов.

Такого рода программный продукт крайне нужен — это насущная необходимость сегодняшнего дня, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Возможность быстро получить информацию и тут же нанести удар, безусловно, влияет на ход боестолкновений, — отметил он. — Быстрая передача информации позволит первым уничтожить противника. Система должна обеспечить эти уникальные возможности. Но проблема таких систем лежит в плоскости информационной безопасности. При взломе противник не только получит ценную развединформацию, но может организовать огонь по своим же подразделениям и многое другое.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что такого рода систему надо тестировать не только на эффективность работы, но и на взлом, выстраивать ступени доступности для пользователей. В России есть компетенции и компании, которые этим занимаются, отметил он.

Сейчас ряд компаний в интересах Минобороны и специальных служб занимается разработкой информационно-коммуникационных систем. Известны системы «Лис», «Ветерок» и другие.

Но все они решают достаточно узкие и специфичные задачи — тот же «Ветерок», например, помогает разведке обеспечить целеуказание и корректировку огня для артиллерийских частей.

Богдан Степовой

Андрей Федоров