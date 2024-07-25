Тяжело в лечении: как бойцов СВО учат современной тактической медицине

За время специальной военной операции изменились многие элементы солдатской аптечки. Меняются на более эффективные и способы оказания первой помощи при ранениях. Занятия по медицинской подготовке с военнослужащими группировки «Центр» проводят инструкторы-добровольцы Центра тактической подготовки «Архангел». «Известия» увидели, как проходят тренировки, на которых бойцы осваивают современную тактическую медицину.

За время специальной военной операции изменились многие элементы солдатской аптечки. Меняются на более эффективные и способы оказания первой помощи при ранениях. Занятия по медицинской подготовке с военнослужащими группировки «Центр» проводят инструкторы-добровольцы Центра тактической подготовки «Архангел». «Известия» увидели, как проходят тренировки, на которых бойцы осваивают современную тактическую медицину.

Углубленный курс

На полигоне, разбившись на группы, обучаются представители сразу многих воинских специальностей, но в первую очередь это пехота, штурмовики, снайперы. Дело не в том, что они подвержены наибольшему риску, ведь с учетом современных средств поражения, доступных врагу, рискуют представители почти всех специальностей. Но тем, кто находится впереди, сложнее оказать помощь, а с учетом охоты беспилотников врага на группы эвакуации постоянно удлиняется плечо (дистанция) до места назначения и время ожидания. Поэтому первые часы раненым приходится рассчитывать на ту помощь, которую им смогут оказать товарищи по группе, или в крайнем случае на самопомощь.

— Тактическая медицина также развивается, улучшается, появляются какие-то новые средства оказания самопомощи, оказания взаимопомощи и так далее. И всё это нужно изучать, и во всем этом нужно практиковаться, не только через ролики в Сети или по рассказам своих товарищей, а непосредственно отрабатывая все эти навыки, — рассказывает Фёдор «Артист» Геращенко, инструктор центра «Архангел». Конечно, среди обучающихся много опытных военнослужащих, которые уже были в боях, включая и штурмовые действия. Но той медицинской подготовки, которую они получали по старым программам во время обучения, часто недостаточно.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Каждый месяц Фёдор с товарищами приезжает на одну неделю, которую полностью посвящает интенсивным занятиям в частях. Группа примерно из 10 инструкторов, разбившись по учебным точкам, может за такую интенсивную неделю обучить сотни человек. Фёдор рассказывает о том, что недавно «Архангел» установил собственный рекорд — за четыре дня поездки в зону СВО смог дать базовые навыки 923 бойцам.

Естественно, что интенсивный курс дает только основные знания, а навыки необходимо потом нарабатывать уже самостоятельно. Ведь в ситуациях, когда человек испытывает стресс, часто потерю крови и т.д., именно механическая память имеет решающее значение. Всё это в начале занятий напоминает бойцам инструктор, подробно объясняя, при каких ранениях счет времени может идти буквально на секунды.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— При артериальном кровотечении, в зависимости от характера повреждения, располагаемое время от 30 до 90 секунд. Но опять же, 30 секунд как мы считаем — не от момента, когда ты понял и начал действовать. Отсчет идет от момента непосредственно получения этого ранения, поэтому норматив наложения турникета на любую конечность, в броне или не в броне — неважно — 16 секунд. То есть вот эти 14 секунд, которые там есть, это как раз на то, что пока ты придешь в себя, пока ты поймешь, что с тобой произошло и вообще где у тебя ранение, — объясняет Артист.

До СВО Фёдор Геращенко был предпринимателем, у него частный детский сад, занимался туризмом и выживанием. Сейчас как организатор работы центра «Архангел» и активный участник «Народного фронта» он каждый месяц ездит в зону СВО, а остальное время тратит на подготовку поездки и материалов. Ведь для качественных занятий необходимы не только инструкторы, но и большое количество расходных жгутов и перевязочного материала. А после обучения все прошедшие его получают от волонтеров полный набор имущества для наполнения современной аптечки. Раздавать его без обучения, как показала практика, неэффективно, а вот после занятий волонтеры действительно понимают, что аптечки попадают к тем, кто сможет применить их с максимальной пользой.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Педагогика помогает. Тут на самом деле в занятиях с военными есть такая своя история педагогики, потому что иногда ты приезжаешь, парни обстреляны, ты тут приехал гражданский: кто ты такой, чему научишь? Стараешься их на себя как-то замкнуть, для того чтобы они в первую очередь начали тебе доверять, начали тебя слушать, — рассказывает Фёдор о том, как опыт работы с детьми помогает в занятиях с военнослужащими.

Теория и практика

Пока Артист комментирует проект по занятиям с бойцами, тренировку ведет Сорока. Эффектная блондинка уверенно объясняет теорию и управляет занятием. Поэтому, когда она в паузе рассказывает, что приехала сюда вместе со взрослым 21-летним сыном, стоящие вокруг испытывают некоторое удивление. В тактическую медицину Сорока попала случайно: еще до СВО она вместе с младшей дочерью стала свидетелем ДТП и не знала, как помочь пострадавшим. После чего вместе с детьми начала заниматься на курсах, осваивая различные виды оказания помощи.

— Когда уже началась специальная военная операция, нашим инструкторам было предложено проводить обучение бойцов, рассказывать всё, что мы знаем, потом уже собирали гуманитарную помощь, вот как-то это всё завязалось, поэтому мы оказались здесь, — объясняет Сорока.

Рядом выполнение упражнений проверяет еще один инструктор — Шакти. Она приехала в зону СВО впервые, пройдя курсы по тактической медицине.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мой любимый тут же, он не в волонтерах, он служит, и дома не могу сидеть, у меня такой позыв, порыв души, чтобы я научилась сама и обучала бойцов, потому что, ну мало ли, вдруг прилетит мужу, допустим, и рядом будет человек, который знает, как оказать ему помощь. И так же это касается абсолютно каждого бойца, кто здесь находится. Мне очень хочется, чтобы они умели оказывать самопомощь и помогать другим, — объясняет Шакти, что привело ее в зону СВО.

Между упражнениями спрашиваем у бойцов, что они думают о подобных занятиях. По форме и снаряжению у большинства видно, что они уже далеко не первый день в зоне боевых действий, и многие подтверждают, что и им самим приходилось оказывать помощь раненым. Поэтому они и относятся к занятиям так серьезно, выполняя упражнения на имитацию головокружения, старательно падая по команде инструктора, а всё это при почти 40 градусах жары и в полном снаряжении. Но это действительно ситуация, в которой секунды и правильность выполнения потом могут спасти чью-то жизнь и каждый понимает, что это может оказаться его собственная жизнь.

Дмитрий Астрахань