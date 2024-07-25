Войти
Интерфакс-АВН

Госсекретарь США отправляется в турне по Индо-Тихоокеанскому региону

286
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images

Вашингтон. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отправляется в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, которая станет для него 18-й на посту главы внешнеполитического ведомства США, сообщил госдеп.

В период с 24 июля по 3 августа он посетит Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию.

Согласно сообщению госдепа, госсекретарь в ходе поездки "подтвердит важность работы, которую США проводят вместе с союзниками и партнерами в регионе для продвижения безопасности и процветания".

Кроме того, Блинкен, как ожидается, во время азиатского турне подчеркнет приверженность США "усилению и расширению отношений (со странами региона) до беспрецедентного уровня".

Во Вьетнаме он посетит церемонию прощания со скончавшимся генсеком ЦК Коммунистической партии Нгуеном Фу Чонгом. Затем проведет переговоры в Ханое о стратегическом партнерстве.

После этого, Блинкен направится в Лаос на министерскую встречу АСЕАН-США, где, среди прочего, обсудит экономическое сотрудничество, борьбу с изменением климата и ситуацию на Украине.

Затем госсекретарь США посетит Японию, где вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином состоятся переговоры с японскими коллегами. В Токио также пройдет заседание глав МИД в рамках "Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

На Филиппинах Блинкен и Остин обсудят "пути усиления координации в отношении общих вызовов".

В Сингапуре госсекретарь США на переговорах с руководством страны также сосредоточится на двухсторонних отношениях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Вьетнам
Индия
Лаос
Монголия
Сингапуp
США
Украина
Филиппины
Япония
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам вооружений в страны АТР по периоду 2005-2012 гг. входят США, Россия и Франция
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны АТР в 2013-2016 гг. входят США, категория «неизвестный» (тендеры) и Россия
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
14.10.2011
Россия сохранит за собой второе место по экспорту вооружений в страны АТР в 2011-2014 гг. - ЦАМТО
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
04.10.2010
Россия заняла второе место по объему контрактов на экспорт ПВН, заключенных в 2009 году со странами АТР всеми поставщиками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO