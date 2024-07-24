"Отнимите уже у военных гаджеты". Военкоры осудили депутатов из-за запрета смартфонов на фронте

Картаполов разъяснил поправки об аресте за использование гаджетов на СВО

Использование военными устройств с функцией фото- и видеосъемки, аудиозаписи, передачи геоданных в зоне СВО будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который грозит дисциплинарный арест. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект не коснется гаджетов, используемых для работы. Однако военкоры, депутаты и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин раскритиковали инициативу, заверив, что на передовой не откажутся от гаджетов с выходом в интернет.

В Госдуме предложили наказывать военных за использование в зоне СВО электронных устройств с функцией съемки, аудиозаписи и передачи геоданных. О новых поправках говорится в законопроекте «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Депутаты предложили считать подобное нарушение грубым дисциплинарным проступком.

Военных и раньше наказывали за наличие смартфона в зоне СВО, однако сейчас провинившемуся будет грозить дисциплинарный арест на срок до 10 суток.

Принимать решение о наказании будут командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов. Попасть под дисциплинарный арест могут солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.

Кроме этого, депутаты предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам факт сообщения военным СМИ или распространение в интернете информации о военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы или уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, "в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период".

Арестовать на несколько суток могут и за распространение сведений о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, воинских частей и других организаций, входящих в состав ВС РФ. Это касается и данных об их дислокации или передислокации, которые не считаются гостайной.

Если военнослужащий совершил несколько дисциплинарных проступков, то наказание будет частично или полностью суммироваться, однако оно не может превышать 15 суток ареста.

Блогеры против

Блогеры, освещающие ход СВО, недовольны подобным нововведением, поскольку военнослужащие используют гаджеты, чтобы летать на Су-24, Су-27, Ми-24Д и Ка-27. Смартфоны помогают бойцам ориентироваться в незнакомой местности, фиксировать важную информацию.

"Под устройства с расширенными мультимедийными возможностями подходит все. Навигаторы, мавики, смартчасы, тепловизоры и бинокли с вайфаем, планшеты с оффлайнмапс, смартфоны, пульты и очки FPV-дронов, рации... Все, чем сегодня воюют. Список "гаджетов" бесконечен. Возможно, последуют какие-то уточнения, и запретят что-то конкретное, например наушники AirPods, но пока выглядит, мягко говоря, странно", - написал Telergam-канал Fighterbomber, добавив, что наличие гаджетов и так около 10 лет является грубым дисциплинарным проступком.

Диверсант-подпольщик Владимир Грубник в своем Telergam-канале «ПриZрак Новороссии» отметил, что в зоне СВО невозможно выполнять данный закон. По его словам, документ позволяет с вышестоящих людей снять ответственность за провалы:

"Отнимите уже у этих военных гаджеты. Особенно планшеты и телефоны, с которых они летают на дронах.

Чтобы было как в начале СВО, когда одни ведомства выдавали дроны, а другие ведомства "забирали гаджеты" - превращая дроны в высокотехнологичный бесполезный мусор.

И лишая подразделения разведывательных возможностей, что оборачивалось огромной кровью и потерей техники".

Telergam-канал "Два майора" составил обращение к депутату Андрею Картаполову, в котором указал, что законопроект приведет к "абсолютной парализации органов военного управления и потери управляемости войсками". Депутатов попросили доработать проект, так как "исполнение подобных требований в реальности станет формальным и будет применяться командным составом лишь в качестве меры наказания неугодных".

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с НСН заявил, что идея арестовывать военных за смартфон бездумна:

«В большинстве случаев это очень нужное устройство на линии боевого соприкосновения. Второй вопрос - это фиксация преступлений украинских боевиков с помощью камер, которые есть на смартфонах. Они заменяют даже нашим военкорам в большинстве случаев громоздкие оборудования».

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал, что военнослужащие используют мессенджеры для обмена информацией там, где не работает штатная связь. При этом бойцы знают, где и когда нужно выключать телефон.

"Мы не собираемся отказываться от Интернета и Телеги, несмотря на то, что знаем все их уязвимости. Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Короче, в том виде, как это подано текстом, это работать не будет и принимать это без доработки/переработки нельзя. Это я вам говорю как сенатор от воюющей Запорожской области и член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации", - отметил Рогозин.

"Боевой" и "небоевой" гаджет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что речь об использовании гаджетов во время работы не идет:

"Многие военные корреспонденты и блогеры не умеют читать и вникать в суть того, что написано. Законы пишутся юридическим языком, он достаточно сложный для восприятия обычного человека. А наши коллеги военкоры, блогеры, они же в определенной степени на эмоциях работают...

В этом законе ни слова нет о том, что нельзя использовать гаджет для работы. Абсолютно нет. Те гаджеты, электронные устройства, которые применяются для выполнения боевой задачи, как работали, так и будут работать".

Картаполов добавил, что еще в 2019 году военным запретили использовать гаджеты в личных целях. По его словам, законопроект поможет привести норму в соответствие.

"Все это направлено на то, чтобы обезопасить наших военнослужащих. Потому что многие из тех, кто даже пытались комментировать, тот же уважаемый мной сенатор Рогозин, по нему же самому по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте", - отметил Картаполов.

"А как отличить "боевой" гаджет от небоевого гаджета? - парировал Рогозин. - Вот гаджет у генерала Картаполова - он боевой или не очень? Или каждому гаджету нужно справку поиметь, мол, этот выглядит по-боевому, а этот - потертый совсем, небоевой, сразу видно. И справку эту с печатью выдавать! Чтоб не перепутали там эти дремучие фронтовики".

На слова Картаполова отреагировал и военкор Тимофей Ермаков. По его словам, военнослужащие, которые самостоятельно купили гаджет для работы в зоне СВО, не регистрируют его, так как это это сложно:

"На новые инициативы, скорее всего, наши воины от полковника до ефрейтора посмотрят, пожмут плечами и устало, но массово положат с прибором. Зато на каждого, вот натурально любого, будет припасено дисциплинарное взыскание, которое в зависимости от отношений с начальством будет пущено в ход".

"Сейчас не время"

Депутат ГД Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» выступил против поправок к закону о запрете военнослужащим в зоне СВО пользоваться устройствами с выходом в интернет. Однако поправки уже поддержал комитет, в котором состоит Журавлев.

"Одно дело, если бы решение оставалось за командиром, которому, конечно, лучше знать, что можно использовать на передовой, а что категорически запрещено, но ведь эти полномочия возлагаются на военную полицию, которая вряд ли во всех тонкостях будет разбираться. Вот, к примеру, планшет, с которого оператор управляет дроном, он боевой или нет? Сложно отрицать его функцию в военных действиях, а ведь в нем и видео хранится, и фотографии. Так, получается, у бойца его нужно изъять, а самого его посадить под арест? Трактовать можно, как будет угодно проверяющему, и это само по себе дает очень широкое поле для нарушений. По крайней мере, сейчас точно не время для того, чтобы ужесточать какие-то нормы в этом отношении", - отметил Журавлев и назвал документ "сырым", добавив, что не голосовал за него.

Алена Фомина