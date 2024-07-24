«Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

Военный эксперт Леонков: «Искандеры» позволили обрушить натовскую систему ПВО на Украине

В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки?

Во вторник стало известно об уничтожении расчетом ОТРК "Искандер" 50 инструкторов в пункте временной дислокации ВСУ в селе Дергачи Харьковской области. До того, 22 июля, также "Искандером" уничтожен ангар с РСЗО HIMARS в Новопетровке под Николаевом. 21 июля уничтожено сразу два воинских эшелона (по 20 платформ каждый) в Барвенково (ДНР), а еще ранее – в селе Буды Харьковской области.

Также под удары "Искандерами" все чаще попадают западные комплексы ПВО. 14 июля – немецкий комплекс IRIS-T под Днепропетровском. 7 июля под Одессой были уничтожены установки ЗРК Patriot (США) и радиолокационная станция Giraffe (Франция), а 6 июля под Полтавой – два комплекса С-300.

Особое внимание в России и на Западе привлеки успешные удары "Искандерами" по аэродромам противника, которые в Сети назвали "резней украинской авиации". Среди них – уничтожение МиГ-29 и другой техники в районе Долгинцево (Днепропетровская область), вертолет Ми-24 в районе Полтавы, а также поражение семи Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

Приведенные выше случаи – лишь часть примеров той тенденции, которая наблюдается в последние недели. Как отмечают эксперты, изначально "Искандеры" задумывались как носители боеприпасов со специальными боевыми частями. Однако в ходе СВО они стали одним из важнейших ударных средств ВС России, в том числе благодаря улучшению работы разведки. Это позволило применять "длинный кулак" России быстрее и эффективнее. Как несложно заметить, "Искандеры" применяются против особо важных целей в тылу противника: аэродромов, штабов, систем ПВО, железнодорожных составов и скоплений личного состава ВСУ.

Эксперты также отмечают и другую важную особенность "Искандеров", а именно – их скорость полета. В ситуации, когда обнаруженную цель необходимо поразить максимально быстро, "Искандер" решает эту задачу эффективнее, нежели "Калибры", которые более пригодны к плановой работе по уничтожению стационарных объектов противника.

Кроме того, время полета российских ракет определяет и характер действий ВСУ.

В случае с "Калибром" у противника есть, как правило, два-три часа на то, чтобы сменить место дислокации, надежнее укрыться от обстрела или же подтянуть системы ПВО. "Искандер" же подобные варианты исключает, так как время его полета занимает несколько минут, а сбить его практически невозможно.

"Главное техническое преимущество "Искандеров" заключается в том, что их ракеты – квазибаллистические, то есть они могут менять траекторию полета. Соответственно, задача их перехвата требует очень современной системы ПВО и большой удачи", – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

"С другой стороны, несмотря на дефицит вооружений и боеприпасов, ВСУ располагают эффективными средствами ПВО западного и советского производства. Поэтому расширенное применение "Искандеров" с нашей стороны – логичный шаг. То же самое касается и применения авиабомб ФАБ-3000. Москва делает ставку на мощные удары, разрушающие систему управления и логистику врага", – добавил он.

"Кроме того, Россия усовершенствовала разведывательно-ударный контур. Это касается и усиления космической разведки, и ее взаимодействия с РЭР, кибервойсками, а также интеграции РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами. Важно помнить и про агентурную разведку – безымянную, но весьма полезную", – пояснил эксперт.

"Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что мы все чаще отправляем в тыл обороны ВСУ разведывательные дроны, которые также дают подсветку целей для "Искандеров". Все вместе это позволяет значительно повысить эффективность применения ударных комплексов и получить преимущество на поле боя", – отметил собеседник.

"В целом "Искандер" действует на глубину до 500 км, то есть накрывает всю оперативно-тактическую зону противника. Комплекс также хорошо работает в связке с беспилотниками-разведчиками, например, с "Орланом". "Искандер" наводится точно по координатам и получает верифицированные цели, которые определены как военные. По ним и наносятся удары", – соглашается военный эксперт Алексей Леонков.

Также "Искандер" используется для ударов в тех случаях, когда ВС России необходимо поразить объекты, прикрытые натовскими комплексами ПВО.

"Ранее наша проблема заключалась в том, что специалисты НАТО создали на Украине интегрированную распределенную систему противовоздушной обороны. Из-за этого наши авиационные комплексы работали на высотах не выше 300 метров, а если мы посылали беспилотники, то их сбивали. Поэтому изначально нам пришлось "распечатать" натовскую схему ПВО на Украине, понять, как она устроена, а затем выбивать средства наведения и поражения, причем не только "Искандерами", но и "Кинжалами", – рассказал он.

"И заметьте: когда появляются сообщения об успешной атаке "Искандером" – параллельно, как правило, поступает информация об уничтожении комплексов IRIS-T или Patriot. У "немца" очень хороший радар, он видит больше целей, чем "американец". А Patriot лучше интегрирован с другими системами разведки. Однако нам удалось вскрыть эту систему, поэтому наши БПЛА стали заметно дальше летать и наводить на цели "Искандеры", – заключил Леонков.

Рафаэль Фахрутдинов