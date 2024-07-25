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Известия.ru

Военные рассказали о работе секретной мастерской FPV-дронов армии РФ в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российские бойцы первой танковой армии имеют секретную мастерскую по работе с FPV-дронами в зоне специальной военной операции (СВО), в которой учат обращаться с беспилотниками прибывших на защиту Донбасса и изучают захваченную технику противника. О работе лаборатории военнослужащие рассказали 23 июля «Известиям».


Пока одни военные работают с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на земле, другие отрабатывают навыки здесь же, но под землей. Потайная лаборатория разбита на несколько корпусов — там есть как учебные классы, в которых рассказывают о тонкостях управления «птицами», так и мастерские, где БПЛА изучают со всех сторон. На третьей линии обороны каждый вылет беспилотника — учебный. Там под присмотром опытных бойцов-преподавателей формируется очередной взвод операторов ударных дронов.

«На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но всë-таки здесь мои навыки более востребованы. Поэтому решил, что надо помогать», — рассказал военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным Белый.

Другой военный с позывным Маяк показал военкору «Известий» Денису Кулаге командный пункт подразделения, где дорабатывают как крупные, так и мелкие ударные дроны. В лаборатории их перепрошивают, выявляют все стабилизационные характеристики и после готовое изделие отправляют на фронт.

«Я — техник в данном подразделении, занимаюсь нестандартным применением FPV-дронов, разработкой и некой новой технологией. Мы анализируем сбитые трофейные «птицы», думаем, как можем применить какие-то технологии в наших FPV-дронах», — отметил военнослужащий с позывным Док.

Ранее 23 июля «Известия» показали кадры работы группировки «Центр», зенитчики которой ежедневно уничтожают БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Как отметил командир взвода с позывным Гарпун, комплексы «Стрела-10» специально предназначены для поражения различных воздушных целей. По низколетящим беспилотникам, по его словам, работать удобнее всего.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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