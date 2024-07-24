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Предприятие «Росэлектроники» возглавило технический комитет Росстандарта по аэростатам и дирижаблям

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Источник изображения: Фото: «Росэлектроника»

Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА) холдинга «Росэлектроника» возглавило технический комитет «Аэростаты и дирижабли», созданный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Комитет займется разработкой и актуализацией стандартов в области производства аэростатных систем и комплексов, в том числе для использования в околокосмическом пространстве и на больших высотах.

В рамках работы комитета будут созданы методологические основы для систематизации требований, предъявляемых к разработке и производству аэростатных систем и комплексов. Среди важнейших задач комитета — создание необходимой базы для реализации проектов по созданию дирижабельных средств грузоподъемностью от 30 до 200 тонн для труднодоступных районов Арктики.

В состав комитета вошло 21 предприятие промышленности, в том числе ведущие российские научно-исследовательские институты, образовательные учреждения и отраслевые объединения. Председателем комитета назначен генеральный директор ДКБА Михаил Калинин.

«Аэростатные комплексы сегодня вновь становятся актуальной темой. Существующие в нашей стране требования к этим системам были сформулированы еще в советскую эпоху и уже не отвечают нынешним реалиям — все эти стандарты нужно оперативно менять, „затачивать“ под современные задачи и технические условия. Только так мы сможем сформировать в России динамичный рынок аэростатных систем и комплексов, которого по факту у нас не существует. Конечно, есть целый ряд энтузиастов, но выпускаемые ими аппараты не обладают должным уровнем качества и необходимыми эксплуатационными характеристиками. ДКБА удалось сохранить и экспертизу по этому направлению, и производственную базу. Новый технический комитет позволит обновить правила и сформировать стандарты для придания отрасли необходимого импульса к развитию. На его базе будут отрабатываться все решения и формулироваться требования, которые потом будут транслироваться всем участникам рынка», — отметил генеральный директор ДКБА Михаил Калинин.

ДКБА является ведущим российским государственным предприятием, занимающимся передовыми разработками и обладающим техническими возможностями выпуска аэростатных комплексов в промышленных масштабах.

Среди членов комитета — НИИ «Вектор», научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К. Сафронова, АО «Оптрон», Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Физтех, Центральный аэрогидродинамический институт, ЛИИ им. М.М. Громова, Нижегородский ЦСМ, НИЦ «Охрана» Росгвардии, «НЦВ Миль и Камов», ООО «РТ-Интеллектэкспорт», Институт информатики и математического моделирования им. В.А. Путилова, Кольский научный центр РАН, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Академия военных наук, Научно-информационный центр «Полярная инициатива», Якутский ЦСМ, ФГБУ «Институт стандартизации», ВНИИ «Центр».

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Страны
Россия
Компании
ДКБА
ЛИИ им. Громова
МАИ
Росгвардия
Росэлектроника
ЦАГИ
Проекты
Арктика
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