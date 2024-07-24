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ТАСС

Госдеп прокомментировал визит Кулебы в Китай

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: EPA/ MIKE THEILER

Соединенные Штаты хотят, чтобы КНР рассматривала Украину в конфликте с Россией как жертву, подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай рассматривал Киев в конфликте с Россией как жертву и услышал от украинской стороны об ущербе, понесенном в результате боевых действий. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя визит в Пекин министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Я не собираюсь давать никаких оценок тому, что может произойти, или строить какие-то ожидания относительно этого, но я считаю важным, чтобы Китай услышал непосредственно от Украины, какие потери она понесла", - утверждал он на регулярном брифинге. При этом он обвинил КНР в оказании поддержки военно-промышленному комплексу России, что в Пекине уже опровергали.

Миллер добавил, что Вашингтон пытается добиться того, чтобы "каждая страна мира признавала, что в конфликте есть агрессор и жертва", и в контактах с Китаем американская сторона постоянно об этом напоминала. "И мы считаем важным, чтобы любая страна, в особенности Китай, слышала об этом непосредственно от Украины", - добавил он.

Кулеба нанесет визит в Китай 23-26 июля. Цель - обсудить двустороннее сотрудничество и вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. В феврале 2023 года Пекин представил свой план преодоления кризиса, ключевыми положениями которого стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Как заявил 22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва при оценке поездки Кулебы в Китай ориентируется на свое стратегическое партнерство с Пекином. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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