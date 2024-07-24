Умеров и Остин по телефону обсудили итоги саммита НАТО

Глава Пентагона и министр обороны Украины также затронули тему поддержки Киева

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне в июле саммита НАТО, а также шаги по поддержке Киева. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер.

"Сегодня Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым", - сказал он.

Райдер указал, что стороны обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО, а также шаги по поддержке киевских властей. "Умеров также предоставил Остину обновленную информацию о динамике развития ситуации на земле на Украине", - добавил представитель американского оборонного ведомства.

Саммит НАТО состоялся 9-11 июля. Его главными темами были противостояние с Россией и оказание военного содействия Украине. Участники форума опубликовали итоговую декларацию, в которой предложили Пекину прекратить материальную и политическую поддержку Москвы в проведении специальной военной операции, а также пресечь экспорт в РФ товаров двойного назначения.