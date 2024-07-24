Иран запустит два спутника в октябре

Mehr: Иран запустит спутники Hodhod и Kosar в октябре

Иранское космическое агентство (ИКА) планирует вывести на низкую околоземную орбиту два новых спутника. Запуск аппаратов Hodhod и Kosar намечен на октябрь, передает агентство Mehr.

«Спутник Kosar, который является спутником наблюдения, планируется запустить и вывести на орбиту в этом году. Спутник Hodhod, как исследовательский спутник связи, также должен быть запущен одновременно со спутником Kosar», — сказал глава ИКА Хасан Саларийе.

Спутник дистанционного зондирования Земли Kosar и спутник связи Hodhod спроектировали и построили частные компании. Kosar можно использовать в сельскохозяйственных целях, для демаркации границ и проведения геодезических исследований. Аппарат Hodhod планируют задействовать в сфере интернета вещей и транспортного сектора.

В конце февраля министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что иранский спутник Pars-1 выведут на орбиту 29 февраля при помощи российской ракеты-носителя.