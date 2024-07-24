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ТАСС

WP: новая мобилизация на Украине нанесет большой ущерб ее экономике

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: TASS/EPA/Sergey Dolzhenko

В случае новой мобилизации найти работников предприятиям "будет все труднее, что окажет еще более сильное давление на разрушенную экономику Украины", пишет газета

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Новая волна мобилизации на Украине нанесет существенный ущерб экономике страны, поскольку усилит нехватку рабочей силы. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, в случае новой мобилизации найти работников предприятиям "будет все труднее, что окажет еще более сильное давление на разрушенную экономику Украины". Газета отмечает, что вакансий в стране в настоящее время больше, чем соискателей, что вынуждает работодателей повышать зарплаты, иначе предприятия не выдержат конкуренцию и рискуют закрыться.

The Washington Post отмечает, что проблема дефицита рабочей силы на Украине будет только усиливаться по мере продолжения конфликта, а давление на экономику страны, которая зависит от иностранной помощи, будет расти.

Киевский экономист Сергей Фурса, с которым пообщалось издание, отмечает, что мобилизация пугает украинцев, которые будут скорее готовы уклоняться от призыва, чем выходить на работу. "Это давление может усилиться, если многие люди испугаются и покинут рынок труда, - сказал собеседник газеты. - Если 200-300 тыс. человек будут мобилизованы, многие решат, что лучше прятаться где-нибудь от призывников, чем выходить на работу, и это вынудит их уйти с рынка труда". Он добавил, что точно оценить влияние мобилизации на экономические показатели невозможно, поскольку неизвестно, "сколько людей в настоящее время прячутся и не работают".

Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины не могли уклониться от службы в армии. Проведение мобилизации силовыми методами обострило противоречия в обществе, мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Несмотря на это, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. 

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Украина
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