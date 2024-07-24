Aurora Casino: какие поощрения доступны новичкам?

Aurora casino – лицензионное интернет-казино с оригинальным софтом, самое популярное место для ставок на реальные деньги. Казино работает с 2023 года и имеет массу положительных отзывов.

Дизайн казино

Чтобы сделать Aurora casino ярким и привлекательным для посетителей, были выбраны сочетания огненных вставок на общем темном фоне. Такое цветовое решение делает сайт стильным.

Интерфейс продуманный, переход по разделам осуществляется через главное меню. Оно занимает верхнюю часть страницы с перечислением разделов. Есть поисковая строка для быстрого нахождения игр по названию. Рядом расположены кнопки для входа и регистрации.

Ниже находится баннер с информацией по бонусам, оповещениями о текущих турнирах. Далее следуют игры по разделам.

В футере сайта есть ссылки на дополнительные сведения о казино Аврора: валидатор на лицензию оператора, пользовательское соглашение и политика конфиденциальности, условия по KYC, информация по получению и отыгрышу бонусов. Есть страница FAQ – это частые пользовательские вопросы с ответами.

Предложения для игроков

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Доступны такие поощрения:

Приветственный бонус на первый депозит от 500₽: 100% + 100 фриспинов, максимальная сумма 100 000₽. Доступно к активации 30 дней от дня регистрации. Вейджер на обе части х40.

1000 фриспинов с вейджером х45. Пакет разделен на 10 частей, каждый второй из которых бесплатный. Нужно подтвердить участие и внести 500₽ депозита. Сразу зачисляется 100, через 24 часа следующая партия. Но к этому моменту нужно прежние отыграть.

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Каждый понедельник на основании активности за прошедшие 7 дней гемблеры получают +10% к балансу.

Бездеп для постоянных посетителей. Это акция, где нужно играть в любые слоты, фиксировать крупные множители и делится ими в онлайн-чате Аврора. Раз в месяц выбирается 20 победителей, которым на счет безвозмездно зачисляют 80₽. Их нужно потратить на ставки, а выигрыш не имеет вейджера.

Программа лояльности имеет 5 уровней. Набор баллов идет из расчета 10₽ ставок = 1 поинт. За каждый уровень выплачивается денежная компенсация.

1-й – 5000₽.

2-й – 10000₽.

3-й – 30000₽.

4-й – 50000₽.

5-й – 100000₽.

Кэшбек выплачивается согласно проигранным суммам и составляет 5% – 15%. Забрать нужно в течении 48 часов от момента начисления, отыграть за 3 дня с вейджером х15.

Игротека

Каталог содержит около 8000 разноплановых игр от 40+ провайдеров. Тайтлы отличаются качественной графикой, сложностью геймплея, выплатным характеристиками.

Все разнообразие отсортировано по общим признакам в каталоге, что значительно упрощает поиск. Кроме фильтров, есть поиск по названию.

Игровые категории: слоты, Live дилеры, топ, новые, быстрые, столы, скретч-карты.

Слоты имеют подразделы по функциональным особенностям: мега вэй, джекпот, покупка бонусов.

Live дилеры – это развлечения с участием профессиональных крупье: покер, блэкджек, рулетка, баккара, разные розыгрыши в формате шоу.

Ставки на спорт – небольшая БК, в которой предложено около 40 спортивных дисциплин и киберспорт.

Столы – подборка симуляторов настольных игр (учет результатов на основании ГСЧ): карты, рулетка, сик-бо, хай-лоу, кости. Можно играть на условные фишки.

Быстрые – интерактивные и аркадные игры с мгновенными выигрышами.

Варианты розыгрышей по типу лотереи. Они размещены в общем каталоге, искать нужно по названию в поисковой строке.