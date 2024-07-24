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ТАСС

На форуме "Армия-2024" покажут программный комплекс для моделирования боевых действий

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Также на выставке представят электронный стрелковый тренажер

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Программный комплекс для моделирования боевых действий, разработанный НПО "Русбитех", будет показан в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024". Об этом сообщается на странице форума в "ВКонтакте".

"Главным экспонатом стенда АО "НПО Русбитех" в павильоне А станет программный комплекс для моделирования боевых действий. Гости форума смогут увидеть, как создаются реалистичные виртуальные модели боевых сценариев и производится оценка эффективности тактик и стратегий в безопасной симуляционной среде и многое другое", - говорится в сообщении. Также на выставке будет представлен электронный стрелковый тренажер.

АО "НПО Русбитех" занимается лицензированной разработкой, производством и внедрением отечественных базовых информационных компьютерных технологий. "На стенде будет представлен модельный ряд сетевых устройств. Целью разработки линейки сетевых устройств являлось создание компактных многофункциональных программно-аппаратных комплексов с максимальным импортозамещением. Изделия могут быть использованы как в стационарных и подвижных изделиях ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники - прим. ТАСС), так и в народнохозяйственных изделиях", - отмечается в сообщении.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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