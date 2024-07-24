Кулеба заявил о желании Украины избежать конкуренции мирных планов

Китай может сыграть в этом важную роль, отметил глава украинского МИД

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Киев стремится найти точки соприкосновения с Пекином в вопросе урегулирования на Украине, чтобы избежать конкуренции мирных планов. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в начале визита в КНР.

"Будут переговоры и обсуждения [с китайским коллегой Ван И], детальные и предметные. В центре внимания один вопрос - мир на Украине. Будем говорить, будем искать точки соприкосновения. Нам нужно избежать конкуренции мирных планов. Нам нужно двигаться к справедливому и устойчивому миру. Китай может сыграть в этом важную роль", - сказал министр в выступлении, видео которого размещено на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

КНР не отправила свою делегацию на конференцию по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке, в ходе которой обсуждались некоторые аспекты так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского.

Китай 24 февраля 2023 года представил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стали возобновление переговоров о мире и прекращение военных действий. 23 мая по итогам встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление о том, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".