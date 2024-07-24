В Санкт-Петербург прибыл эсминец ВМС Китая

Корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Эсминец "Цзяо Цзуо" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского комитета по внешним связям.

"Санкт-Петербург сегодня встречает эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая. На встрече корабля присутствовал генеральный консул КНР в Санкт-Петеребурге Ло Чжаньхуэй", - сказано в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове.

В комитете также сообщили, что на крейсере "Аврора" - корабле номер один ВМФ России - состоялась протокольная встреча командира Ленинградской военно-морской базы Андрея Салошина и члена правительства Санкт-Петербурга - председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева с командованием корабля "Цзяо Цзуо".

"Командир Ленинградской военно-морской базы угостил китайский гостей ленинградским пломбиром", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.