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ТАСС

Time: в Киеве опасаются "перезагрузки" отношений США и России при Трампе

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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По информации журнала, экс-президент США, вероятно, сократит объемы поставляемой Киеву помощи и будет способствовать тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на мирное соглашение, которое будет выгодно Москве

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Победа Дональда Трампа на выборах президента США обернется для Киева сложностями в 2025 году, в том числе сокращением военной помощи и возможной нормализацией отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение в беседе с журналом Time выразил неназванный украинский чиновник высокого ранга.

"Первые восемь или десять месяцев, в целом весь 2025 год, будут очень тяжелыми", - сказал он. Отмечается, что Трамп, вероятно, сократит объемы поставляемой Киеву помощи и будет способствовать тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на мирное соглашение, которое будет выгодно России.

Кроме того, в случае возвращения в Белый дом Трамп может попытаться "перезагрузить" отношения с российским лидером Владимиром Путиным, добавляет издание.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс заявил, что в случае победы на выборах в ноябре добьется урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Политик также пообещал собравшимся не допустить развязывания третьей мировой войны. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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