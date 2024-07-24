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РИА Новости

"Ростех" рассказал о новом применении "Вихрей" в зоне СВО

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Механики разгружают боеприпасы для ударных вертолетов Ка-52
Механики разгружают боеприпасы для ударных вертолетов Ка-52.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

"Ростех": ракеты "Вихрь" в зоне СВО стали применять для поражения огневых точек

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Управляемые ракеты "Вихрь" в зоне СВО стали применять не только для уничтожения бронетехники ВСУ, но и для поражения огневых точек противника, замаскированных и защищенных объектов, рассказали в госкорпорации "Ростех".

"Сегодня применение "Вихрей" на СВО расширяется. Их используют не только для уничтожения бронетехники противника, находящейся в том числе в укрытиях или в движении, но и для поражения огневых точек ВСУ, замаскированных и защищенных объектов", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что концерн "Калашников" (входит в "Ростех"), который производит "Вихри", работает над увеличением дальности и совершенствованием боевой части ракеты, планирует адаптировать ракету под беспилотные летательные аппараты.

Управляемые ракеты "Вихрь" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду, а вероятность поражения цели близка к единице, то есть на уничтожение одной цели фактически хватает одной ракеты.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
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