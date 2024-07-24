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Военное обозрение

В Словакию прибыла первая пара истребителей F-16 Block 70 в рамках контракта 2018 года

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Источник изображения: topwar.ru

Словакия снова начала обзаводиться собственной боевой авиацией, в страну прибыли первые два истребителя F-16 Block 70, произведенные американской компанией Lockheed Martin в рамках контракта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Пара новых истребителей F-16C Block 70 прибыла на авиабазу Малацки на западе страны 22 июля 2024 года. Истребители совершили перелет с территории США. Как сообщается, что вторая пара переданных словакам самолетов, первая была передана 29 февраля на заводе концерна Lockheed Martin в Гринвилле. Тогда Словакия получила самолеты в одноместной и двухместной версиях, соответственно модель C и D, они остались в США для подготовки пилотов.

Таким образом, у Словакии официально появились собственные истребители, так как советские МиГ-29, для замены которых и закупались американские F-16, прошлое правительство подарило Украине, оставив Братиславу без авиации. Остальные истребители будут поступать в течение этого и следующего года.

Всего словаки получат 14 истребителей F-16 Block 70. Машины оснащаются радаром с АФАР APG-83 от Northrop Grumman, усовершенствованной авионикой, увеличенным сроком службы конструкции до 12 тыс. часов налета и критически важными функциями безопасности, такими как автоматическая система предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS), нашлемными системами целеуказания, комплексами РЭБ AN/ALQ-213, системами постановки пассивных помех AN/ALE-47 и другим оборудованием. В поставку также должны войти 130 управляемых ракет класса «воздух – воздух» средней и малой дальности, 170 комплектов управляемых бомб, тренажер, наземное оборудование, запасные части и пакет техподдержки.

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Страны
Словакия
США
Украина
Продукция
AN/ALE-47
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
АФАР
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