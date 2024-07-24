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ТАСС

МО сообщило, что военнослужащие из 13 стран совершат восхождение на Эльбрус

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Эльбрусское кольцо
Соревнования по спортивному ориентированию Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров отметил, что популярность и привлекательность подобных мероприятий будет и далее способствовать взаимодействию государств

ПОС. ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкарская Республика/, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие горных подразделений из 13 государств, в том числе стран Африки и Южной Америки, совершат восхождение на высочайшую точку Европы - гору Эльбрус в рамках Мероприятий во имя мира Международного совета военного спорта (CISM). Торжественное открытие соревнований прошло в Центре горной подготовки и выживания "Терскол", передает корреспондент ТАСС.

"Это знаменательное событие объединяет военнослужащих-спортсменов из 13 стран. И я уверен, что наш праздник продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и дружеской атмосферы. Участие в восхождении требует от вас не только большой физической подготовки, но и высоких морально-волевых качеств", - сказал в ходе открытия заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Он уточнил, что популярность и привлекательность подобных мероприятий будет и далее способствовать взаимодействию государств. "Восхождение во имя мира" на гору Эльбрус собрало сегодня здесь спортсменов-военнослужащих из разных стран, с разных континентов в это непростое время. <…> Эльбрус всегда был символом мира и святости", - отметил в ходе открытия глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Эльбрус стал одним из символов победы над фашизмом, когда советские войска зимой 1943 года совершили героическое восхождение на вершину, чтобы сбросить немецкие штандарты.

В восхождении примут участие более 50 представителей из 13 государств - Армении, Афганистана, Бразилии, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Китая, Монголии, Намибии, Омана, Эквадора и России. Также восхождение совершит команда бойцов, принимавших участие в специальной военной операции.

"После ранения я проходил долгий путь физического восстановления в части. Помощник командира по физической подготовке увидел мои старания и помогал всячески. Начинали мы с лечебной физкультуры, после этого - сложные упражнения. Он по указанию вышестоящего командования предложил мне поучаствовать в таком мероприятии. Я, конечно же, не отказался", - рассказал участник восхождения, офицер ВС РФ Андрей Гладкий.

Военнослужащий одного из горных подразделений армии Эквадора отметил, что путь до высочайшей горы Европы для его команды занял трое суток. По его словам, он с сослуживцами готов к восхождению. Горная подготовка у его подразделения позволяет подняться на Эльбрус, так как их тренировки проходят в Андах на соответствующих высотах. "Я приехал сюда, как говорит само название соревнований, на "восхождение за мир". Это имеет огромное значение - объединять разные нации с помощью спорта", - сказал военнослужащий армии Эквадора.

О мероприятии

Ежегодно Международный совет военного спорта проводит Мероприятия во имя мира. Первое мероприятие такого рода состоялось 2021 году в Греции. В 2022 и 2023 годах Вооруженные силы Исламской Республики Иран организовали "Восхождение во имя мира" на гору Дамаванд (5 610 м), являющуюся самой высокой вулканической вершиной на Ближнем Востоке. В этом году мероприятия проходят на горе Эльбрус. Общая длина трассы составляет 12 500 м, набор высоты - 3 442 м. Финишируют участники на западной вершине горы Эльбрус (5 642 м). 

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