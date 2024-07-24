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ТАСС

Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Артем Коротаев/ ТАСС

В список попали руководители предприятий ВПК, участвующих в поставках оружия Киеву

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры закрывает въезд 15 гражданам Великобритании, в список попали руководители предприятий ВПК, участвующих в поставках оружия Киеву. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих, руководителей предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму, экспертов и публицистов, выступающих с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ", - говорится в заявлении.

"Хотели бы вновь подчеркнуть, что все попытки британских русофобов создать условия для "стратегического поражения" и международной изоляции России по определению обречены на провал. Призываем Лондон трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях", - указали в министерстве.

Список из 15 британских граждан, против которых были введены санкции, опубликован на сайте российского дипведомства. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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