Минобороны: бойцы группировки войск «Центр» уничтожили танк Abrams в зоне СВО

Военные Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение живой силе украинской армии, а также уничтожили три танка, среди которых западный Abrams. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Там рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли удар боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 Abrams, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира» и три полевых склада боеприпасов», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Ранее в этот день советник главы республики, военный эксперт Ян Гагин заявил, что расчеты FPV-дронов ВС РФ подбили американский танк Abrams в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении. По его словам, согласно данным объективного контроля, экипаж танка был уничтожен при попытке покинуть технику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».