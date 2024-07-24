Дважды тонувший в порту Бендер-Аббас иранский фрегат IRIS Sahand F-74 подняли со дна и отправили на восстановление

Источник изображения: topwar.ru

Иранский фрегат IRIS Sahand (F-74), дважды затонувший по неизвестным причинам в порту Бендер-Аббас в Персидском заливе, отправлен на восстановление. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Согласно публикации, фрегат подняли из воды и отбуксировали в ремонтный док в том же порту Бендер-Аббас, где будут проводиться восстановительные работы. При этом объем полученных фрегатом повреждений не раскрывается. Так же как и примерные сроки завершения ремонта корабля.

Напомним, что иранский фрегат дважды затонул за два дня в одном и том же порту на берегу Персидского залива. Сначала корабль по неизвестной причине лег на борт и затонул в порту Бендер-Аббас 7 июля, оставив над водой только часть правого борта и боевой рубки. На этом «приключения» корабля не закончились, 9 июля стало известно, что фрегат подняли, после чего отбуксировали в другую точку порта Бендер-Аббас. Однако лопнули удерживающие его тросы, после чего он снова лег на бок и благополучно ушел под воду, но теперь уже целиком, так как там было гораздо глубже.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по сообщению иранского агентства, операция по поднятию корабля заняла довольно длительное время и завершилась только на днях. Когда теперь фрегат вернется в боевой состав ВМС Ирана, не известно.

Напомним, что фрегат IRIS Sahand (F-74) довольно новый, он вошел в строй 1 декабря 2018 года. Корабль построен на верфи Shahid Darvishi Marine Industries в Бендер-Аббасе и является третьим кораблем проекта Mowj, после Jamaran и Damavand.