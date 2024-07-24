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Известия.ru

Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Контрактники в Москве, заключившие договор о прохождении военной службы с Минобороны России, получат единовременную дополнительную выплату в 1,9 млн рублей в качестве новой меры соцподдержки, то есть за первый год службы москвичам выплатят в целом более 5,2 млн рублей. Такое решение приняло правительство столицы, соответствующий указ 23 июля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом все установленные до этого городом меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим в размере 50 тыс. рублей, сохраняются в полном объеме.

«Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 млн рублей за первый год службы», — отмечено на сайте столичного градоначальника.

Уточняется, что дополнительная мера поддержки будет актуальна для тех военнослужащих, которые были отобраны на службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года. Правительство Москвы оказывает необходимое содействие Минобороны России в комплектовании Вооруженных сил по поручению президента России Владимира Путина, добавили в мэрии.

До этого, 25 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России активно идет набор добровольцев-контрактников в Вооруженные силы (ВС), в связи с чем потребности во всеобщей мобилизации нет. Также он напомнил слова Путина о том, что отсутствие необходимости в мобилизации подтверждают и военные.

В апреле Минобороны РФ сообщило, что с начала 2024 года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек. Сообщалось, что число желающих поступить на службу по контракту существенно выросло как в Москве, так и в других городах России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Собянин Сергей
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