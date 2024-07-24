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Военное обозрение

Евросоюз выделил средства на повышение боеспособности ВС Армении

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Источник изображения: topwar.ru

Структуры Евросоюза выделили Еревану десять миллионов евро, которые предполагается направить на повышение боеспособности армянской армии.

Соответствующее решение Совета Евросоюза приветствовал глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп, назвавший выделение Еревану средств на укрепление армии "важным шагом, направленным на повышение сопротивляемости Армении". В частности, деньги предполагается направить на обустройство палаточного лагеря для армейского соединения численностью около одного батальона.

Примечательно, что деньги на армянскую армию выделены Брюсселем из средств Европейского фонда мира, который в лучших традициях современного западного общества, во многим следующего концепциям, описанным в известном романе-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, с некоторых пор занимается финансированием боевиков киевского режима.

Стоит отметить, что подобные платежи, как правило, являются официальными взятками. Однако, власти Грузии, в свою очередь, отказались от предложенного им Западом финансирования, ключевым условием выделения которого должно было стать усиление конфронтации с Москвой.

Однако, глава армянского правительства Никол Пашинян, при котором Армения уже успела лишиться части территорий, готов бросать свою страну в горнило новых вооруженных конфликтов, обслуживая интересы своих западных кураторов.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Армении готовится к началу работы в ведомстве представителей армии США.

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Страны
Армения
Грузия
Нидерланды
Россия
США
Проекты
Евросоюз
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