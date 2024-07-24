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ТАСС

Эстонский генерал-майор заявил, что Киев "латает дыры" на фронте мобилизованными

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Солдаты ВСУ во время отработки навыков городского боя
Солдаты ВСУ во время отработки навыков городского боя.
Источник изображения: Фото: REUTERS

Рихо Юхтеги отметил, что новые бойцы ВСУ, прибывающие на фронт, зачастую проходят лишь недельную подготовку в учебном центре

ВИЛЬНЮС, 23 июля. /ТАСС/. Украина "латает дыры" мобилизованными на особенно сильно пострадавших участках фронта вместо формирования новых бригад. Такое мнение высказал генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги.

"[Власти в Киеве] надеялись сформировать 10 новых бригад - по 5-6 тыс. человек в бригаде. Сегодня мы видим, что мобилизованными латают дыры на фронте, на тех участках, где подразделения сильно пострадали", - заявил он в эфире телеканала ETV.

По информации Юхтеги, украинские части не полностью укомплектованы, а на передовую допускаются подразделения, заполненные примерно на 60%. "Часто подразделения обманывают, говоря, что их численность выше, чем на самом деле, поскольку в противном случае их ждет либо переформирование, либо что-то подобное", - добавил он.

Юхтеги отметил, что новые бойцы ВСУ, прибывающие на фронт, зачастую проходят лишь недельную подготовку в учебном центре, а потому плохо обучены. "Это оказывает непосредственное влияние на мобилизацию в том смысле, что сами украинцы оценивают постмобилизационную подготовку как относительно скверную", - отметил он.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Срок ранее продленного военного положения истекает 11 августа. Проведение мобилизации силовыми методами обострило противоречия в обществе, мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Несмотря на это, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. 

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Страны
Украина
Эстония
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